Maresca pourrait se séparer de sept joueurs à Manchester City

Une nouvelle ère après Pep Guardiola s'annonce à Manchester City, marquée par de grands changements. Le nouvel entraîneur du club, Enzo Maresca, et le directeur sportif Hugo Viana sont prêts à revoir l'effectif actuel et à discuter des offres pour plusieurs joueurs.

Le club anglais ne se contentera pas de recruter de nouveaux joueurs ; il pourrait se séparer de plusieurs éléments pour renforcer la concurrence et équilibrer la masse salariale.

Un contrat de trois ans signé avec Maresca

Manchester City a officiellement annoncé le 29 juin la nomination d'Enzo Maresca au poste d'entraîneur principal. Un contrat de trois ans, valable jusqu'à l'été 2029, a été conclu avec le technicien italien.

Le club mancunien a versé 17 millions de livres sterling à Chelsea pour libérer Maresca de son contrat. L'entraîneur italien a également conclu un accord financier distinct avec le club londonien.

Pour Maresca, il s'agit de son troisième passage à Manchester City. Il a auparavant dirigé l'académie du club, puis a travaillé dans le staff technique de Guardiola, participant au triplé historique de la saison 2022/2023.

« Je connais bien ce club, ses exigences et les résultats attendus. Je veux gagner, proposer un beau football et profiter de la pression », a déclaré Maresca après sa nomination.

Qui sont les sept joueurs susceptibles de partir ?

Selon les informations relayées par The Athletic, Manchester City pourrait se séparer des sept joueurs suivants lors du mercato estival :

Nathan Aké ;

Rico Lewis ;

Tijjani Reijnders ;

Omar Marmoush ;

Mateo Kovačić ;

Nico González ;

James Trafford.

La situation de chacun est différente. Les contrats d'Aké et de Kovačić expirent dans un an. Par conséquent, le club pourrait envisager de les vendre cet été pour éviter de perdre ces joueurs expérimentés gratuitement plus tard.

Nico González, Reijnders et Marmoush ont été recrutés relativement récemment pour des sommes importantes. Cependant, il est souligné qu'aucune place n'est automatiquement garantie dans les plans du nouvel entraîneur.

Nathan Aké est l'un des noms les plus proches d'un départ

Nathan Aké est cité comme l'un des principaux joueurs susceptibles de quitter l'équipe. Le défenseur de 31 ans suscite l'intérêt de clubs de Premier League et à l'étranger.

Le joueur néerlandais peut évoluer en défense centrale ainsi que sur le flanc gauche. Cependant, son âge, ses blessures et la fin proche de son contrat pourraient pousser le club à écouter les offres.

Aké est devenu l'un des joueurs de confiance de Manchester City sous l'ère Guardiola et a remporté plusieurs trophées majeurs avec l'équipe.

L'avenir des jeunes joueurs est également en question

Rico Lewis, pur produit de l'académie du club, suscite également de l'intérêt sur le marché des transferts. Plusieurs équipes de Premier League le suivraient.

Lewis pourrait correspondre au style de Maresca grâce à sa capacité à jouer sur le flanc droit de la défense et au milieu de terrain. Néanmoins, si une offre appropriée arrive, Manchester City pourrait discuter de son transfert.

Il est également rapporté que le gardien James Trafford pourrait rejoindre une autre équipe pour obtenir du temps de jeu régulier. La concurrence pour sa place dans l'équipe première s'est avérée plus complexe que prévu.

Des changements sérieux sont attendus au milieu de terrain

Les noms de Mateo Kovačić, Nico González et Tijjani Reijnders figurent également sur la liste des transferts potentiels.

Bien que Kovačić soit un joueur expérimenté et polyvalent, son contrat expire en 2027. Si le club prévoit de rajeunir l'effectif, la vente du milieu croate pourrait devenir une décision logique.

Nico González et Reijnders ont été recrutés pour des investissements importants. Une décision sur leur vente ne devrait être prise qu'en cas d'offre sérieuse.

Maresca accorde une grande importance à l'intensité élevée, à la possession prolongée du ballon et à la polyvalence des joueurs. C'est pourquoi les stages de pré-saison seront un test décisif pour l'avenir de certains joueurs.

Des offres pour Omar Marmoush pourraient également être étudiées

L'attaquant égyptien Omar Marmoush est également cité parmi les joueurs dont la place au club n'est pas garantie.

Il peut jouer au centre de l'attaque et sur les ailes. Mais Maresca prévoit de réduire la dépendance envers Erling Haaland la saison prochaine et de créer un équilibre différent dans la ligne offensive.

Si une somme importante est proposée pour Marmoush, Manchester City pourrait ne pas rejeter l'option de le vendre. Cependant, le club n'a pas encore pris de décision officielle concernant le joueur.

Rúben Dias est dans une situation particulière

Rúben Dias ne figure pas dans la liste principale des sept joueurs mentionnés ci-dessus. Néanmoins, l'avenir du défenseur central portugais fait également l'objet de discussions.

Il a été rapporté que le Real Madrid, dirigé par José Mourinho, s'intéresse à Dias. Si le club madrilène fait une offre importante, la direction de Manchester City pourrait l'étudier. Cependant, le défenseur ne fait pas partie des joueurs que le club doit absolument vendre.

Le départ de Dias serait une perte majeure, non seulement en termes de qualité sur le terrain, mais aussi en termes de leadership dans le vestiaire. C'est pourquoi un tel transfert ne pourrait se réaliser que contre une somme très élevée.

Un montant record est dépensé pour Anderson

Manchester City a déjà fait son premier grand pas vers le renouvellement de son effectif. Le club a conclu un accord pour acheter le milieu de terrain de Nottingham Forest, Elliot Anderson, pour 116 millions de livres sterling.

Si le transfert du joueur de 23 ans est officiellement finalisé, il deviendra l'achat le plus cher de l'histoire du club. Le précédent record appartenait aux 100 millions de livres payés pour Jack Grealish en 2021.

L'arrivée d'Anderson renforcera encore la concurrence au milieu de terrain. Cela pourrait augmenter la probabilité du départ d'au moins l'un des joueurs suivants : Nico González, Kovačić ou Reijnders.

Malo Gusto est l'un des principaux candidats

Maresca souhaite recruter le joueur de Chelsea, Malo Gusto, pour renforcer le flanc droit de la défense.

Le défenseur français a travaillé avec Maresca au club londonien et connaît bien ses exigences tactiques. Il est dit que Chelsea évalue le joueur à 75 millions de livres, mais Manchester City considère cette somme comme trop élevée.

Si le transfert de Gusto se concrétise, la probabilité d'un départ de Rico Lewis vers un autre club augmentera encore.

La tournée de pré-saison sera le premier test pour Maresca

Manchester City effectuera une tournée en Asie dans le cadre de sa préparation pour la nouvelle saison. L'équipe dirigée par Maresca affrontera l'Inter à Hong Kong le 1er août.

Par la suite, les Mancuniens disputeront des matchs amicaux en Corée du Sud contre des stars de la ligue locale et l'Atlético.

Les stages de pré-saison permettront à Maresca d'évaluer les joueurs de près et de décider qui restera dans le nouveau projet.

Husanov devrait rester dans le nouveau projet

Abdukodir Khusanov ne figure pas sur la liste des partants potentiels. Le défenseur central ouzbek correspond aux exigences tactiques de Maresca grâce à son âge, sa vitesse et sa capacité à évoluer à plusieurs postes défensifs.

Aux côtés de Khusanov, des joueurs comme Erling Haaland, Rayan Cherki, Nico O'Reilly et Jérémy Doku devraient jouer un rôle important dans l'effectif renouvelé de Manchester City.

Cependant, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, la place de presque personne n'est totalement garantie dans l'équipe. Maresca et Hugo Viana veulent former l'effectif non pas sur la base des services passés des joueurs, mais sur les exigences du nouveau projet.

Pour Manchester City, cet été pourrait ne pas être un simple mercato, mais un véritable changement d'époque. L'ère Guardiola est terminée, et Maresca commence maintenant à construire sa propre équipe.