Légende d'Arsenal stupéfaite par les 130 millions de livres demandés pour Morgan Rogers

L'Arsenal FC de Londres se prépare à un nouveau coup retentissant sur le marché des transferts. Cependant, le prix fixé pour la star d'Aston Villa, Morgan Rogers, a laissé perplexes même les experts les plus chevronnés. Selon Goal.com, les dirigeants de Birmingham ont évalué leur talent à 130 millions de livres sterling (environ 172 millions de dollars). C'est ce que Goal.com rapporte .

Emmanuel Petit, légende d'Arsenal, n'a pas pu cacher sa stupéfaction en apprenant le montant de ce transfert. L'ancien milieu de terrain a vivement critiqué l'augmentation injustifiée des prix dans le football moderne. Selon lui, une telle somme exercerait une pression énorme non seulement sur le budget du club, mais aussi sur le joueur lui-même.

L'inflation du marché des transferts et la réaction de Petit

« C'est tout simplement une somme hallucinante. Depuis que les transferts ont franchi la barre des 100 millions de livres, je suis choqué chaque jour en voyant le prix des joueurs. Si vous êtes prêt à dépenser autant pour un seul joueur, il doit être capable de décider du sort d'un match », a expliqué Petit lors d'un entretien avec talkSPORT.

Emmanuel Petit a cité le transfert de Declan Rice comme exemple. Selon lui, bien que Rice ait justifié son prix et se soit parfaitement intégré à l'équipe, tous les joueurs ne seraient pas capables de performer sous la pression de 130 millions de livres. Il s'est dit inquiet que Rogers, encore jeune, puisse voir sa carrière affectée négativement par un tel prix.

La direction d'Arsenal, sous la houlette de Mikel Arteta, a fait de Rogers sa cible prioritaire. L'attaquant de 23 ans a attiré l'attention par ses performances éclatantes en Premier League. Les Londoniens semblent prêts à battre le record de transfert britannique pour renforcer l'effectif et prendre l'avantage dans la course au titre.

Alternative : Nico Williams

Si les négociations pour Morgan Rogers devenaient trop complexes ou le prix trop exorbitant, Emmanuel Petit a recommandé un autre candidat au club. L'ancien international français suit avec intérêt depuis longtemps les performances de Nico Williams, ailier de l'Athletic Club.

« Cela fait un an que je le répète : Nico Williams. J'aime énormément son style de jeu », a souligné Petit. Williams a prouvé lors de l'Euro 2024 qu'il était l'un des meilleurs ailiers d'Europe. Cependant, pour l'instant, Arsenal concentre toute son attention sur Rogers et n'a entamé aucune démarche officielle pour le joueur espagnol.

Aston Villa n'est pas pressé de laisser partir sa star. Morgan Rogers est sous contrat avec le club jusqu'en juin 2031, ce qui permet au club de Birmingham de dicter ses conditions lors des négociations. Si ce transfert se concrétise, il deviendra l'un des accords les plus coûteux de l'histoire du football.