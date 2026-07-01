Acebeam présente une batterie 21700 record de 6400 mAh

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Acebeam présente une batterie 21700 record de 6400 mAh

Une innovation majeure a eu lieu sur le marché des sources d'énergie portables : Acebeam a dévoilé l'un des accumulateurs 21700 les plus performants, le modèle AB21CP6425. La caractéristique principale de cet appareil est sa capacité de 6400 mAh (22,4 Wh). Cet indicateur figure actuellement parmi les résultats les plus élevés du marché mondial pour ce type de batterie. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Un autre aspect important de ce nouvel accumulateur est le port USB-C intégré à son boîtier. Selon ixbt.com, grâce à une électronique de contrôle spéciale, la batterie peut être chargée directement via un câble, sans chargeur externe. Cela réduit le besoin pour les utilisateurs de transporter des accessoires supplémentaires et améliore le confort d'utilisation.

Solutions technologiques et densité énergétique

Le fabricant souligne qu'une partie du volume interne du boîtier de la batterie est réservée au connecteur USB-C et au contrôleur de charge. Malgré cela, les ingénieurs ont réussi à maintenir la densité énergétique la plus élevée de sa catégorie. Cette technologie permet de concentrer une puissance maximale dans un format compact, ce qui est crucial pour les lampes professionnelles et les gadgets à haute consommation.

Actuellement, l'accumulateur AB21CP6425 est uniquement livré en kit avec la nouvelle lampe Acebeam P20 Mini. Les utilisateurs peuvent charger l'appareil soit lorsqu'il est à l'intérieur de la lampe, soit en le retirant, directement via le port USB-C. Cette approche universelle est très pratique sur le terrain ou lors de voyages.

Positionnement sur le marché et perspectives

Pour l'instant, le nouvel accumulateur n'a pas été lancé comme produit distinct dans le commerce de détail. Son prix et ses spécifications techniques complètes n'ont pas encore été annoncés sur la boutique en ligne officielle d'Acebeam. Néanmoins, les experts du secteur s'attendent à ce que ce modèle suscite un grand intérêt, car il se distingue non seulement par sa capacité, mais aussi par sa fonctionnalité.

À titre de comparaison, avant l'apparition de ce modèle, la batterie 21700 la plus puissante de l'entreprise était le modèle AB21CP56. Elle dispose d'une capacité de 5600 mAh, est vendue environ 22 dollars et ne possède pas de port USB-C intégré. Le nouveau modèle a non seulement augmenté la capacité de 800 mAh, mais a également intégré un standard de charge moderne.

Sur le marché ouzbek, les produits Acebeam sont également populaires parmi les passionnés d'équipements d'éclairage de qualité. L'apparition de nouveaux accumulateurs à haute capacité sera particulièrement opportune pour les professionnels nécessitant une autonomie prolongée, tels que les voyageurs, les secouristes et les ingénieurs.

AcebeamBatterieUSB-CTechnologieGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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