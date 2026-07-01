Noni Madueke sur Jude Bellingham : « Son niveau ne devrait surprendre personne »

L'ailier de l'équipe nationale d'Angleterre et d'Arsenal, Noni Madueke, a réagi aux critiques entourant son coéquipier Jude Bellingham. Il a souligné que le milieu de terrain du Real Madrid est un talent de classe mondiale et qu'il est illogique de douter de ses performances sur le terrain. Selon Madueke, Bellingham est l'un des rares joueurs capables de sauver l'équipe dans les moments les plus critiques. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Lors du match contre le Panama (2-0) dans le cadre de la Coupe du Monde, Jude Bellingham est devenu le héros de la rencontre. Alors que les hommes de Thomas Tuchel peinaient à percer la défense adverse, c'est Bellingham qui a débloqué la situation. Il a ouvert le score après un corner tiré par Bukayo Saka, donnant ainsi l'avantage psychologique à son équipe.

Peu après, Bellingham a également démontré ses capacités de playmaker. Sur une passe précise de sa part, Harry Kane a marqué d'une tête, scellant le score. Impliqué directement dans les deux buts, Jude a été élu homme du match pour la deuxième fois consécutive. Selon Goal.com, ce résultat est une réponse cinglante à ses détracteurs.

Stabilité et haut niveau

Après le match nul sans but contre le Ghana, Bellingham lui-même avait déclaré ne pas être satisfait de son jeu. Cependant, Noni Madueke, dans une interview accordée à ESPN, a indiqué ne pas partager cet avis. Selon lui, Bellingham maintient un niveau élevé depuis des années et sa performance contre le Panama n'est pas un cas isolé.

« Je le considère comme un joueur de classe mondiale. Chaque fois que je le regarde, je vois des actions d'un niveau élevé et constant. Si le dernier match a surpris quelqu'un, je ne comprends pas pourquoi. Il joue ainsi depuis plusieurs années et c'est tout à fait normal pour lui », a déclaré l'ailier d'Arsenal.

Actuellement, Bellingham est impliqué dans trois buts lors de cette Coupe du Monde. Avec ce bilan, il a rejoint le capitaine Harry Kane. Madueke a souligné que l'importance des deux joueurs pour l'équipe est inestimable, surtout dans leur capacité à assumer les responsabilités dans les situations difficiles.

Alors que l'équipe d'Angleterre se prépare pour les phases éliminatoires, les supporters et les experts placent leurs espoirs dans le tandem Bellingham-Kane. Madueke espère que la forme de ces leaders se maintiendra jusqu'à la fin du tournoi, car leur talent sera sans doute décisif sur le chemin du titre.