Avant le match du Portugal contre la Croatie dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde, le sélectionneur Roberto Martinez a fait l'objet de vives critiques. Chris Sutton, ancien attaquant de la Premier League anglaise et expert reconnu, a qualifié de « honteuse » la tactique du coach centrée sur Cristiano Ronaldo. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon Sutton, Martinez limiterait le potentiel des jeunes joueurs talentueux de l'équipe en s'appuyant excessivement sur les services de Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans. Le fait que l'attaquant joue chaque minute du tournoi et que l'entraîneur n'ose pas le remplacer provoque de sérieux débats parmi les spécialistes.

Dans une interview accordée à BBC Sport, Chris Sutton a qualifié l'approche de Roberto Martinez de « flatterie ». Il a souligné que malgré la présence de nombreux joueurs de classe mondiale dans l'effectif du Portugal, le jeu collectif de l'équipe en pâtit en raison de la présence constante d'une star vieillissante sur le terrain.

Stagnation tactique et ombre des stars

« Bien que Cristiano Ronaldo ait 41 ans, il joue chaque minute avec le Portugal. Je considère cela comme une situation honteuse pour Roberto Martinez. Je n'ai jamais vu un entraîneur autant céder à un seul joueur. Le Portugal a d'excellents joueurs, mais aussi grand que soit Ronaldo, sa présence permanente en tant qu'attaquant de pointe freine l'équipe », déclare Sutton.

Selon Goal.com, malgré la présence sur le banc de joueurs rapides comme Diogo Jota, Gonçalo Ramos et Rafael Leão, Martinez privilégie l'expérience. On affirme que cela pourrait nuire à la dynamique de l'équipe et à sa capacité à percer rapidement la défense adverse.

Néanmoins, l'expert évalue favorablement les chances du Portugal face à la Croatie. Le fait que la Croatie rencontre également des problèmes avec un effectif vieillissant et ne parvienne plus à afficher la dominance des années précédentes pourrait profiter aux Portugais.

Fait intéressant, malgré ses critiques, Chris Sutton a prédit une victoire du Portugal 1-0. Selon lui, il est fort probable que Cristiano Ronaldo, répondant à toutes les objections, marque le seul et unique but décisif du match. Ce serait l'un des scénarios les plus ironiques du football.

Le quart de finale entre le Portugal et la Croatie aura lieu dimanche. Ce match déterminera non seulement quelle équipe se qualifie pour l'étape suivante, mais aussi si la tactique choisie par Roberto Martinez était la bonne.