L'équipe nationale de France a remporté une victoire convaincante 3-0 contre la Suède lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, décrochant ainsi prématurément son ticket pour les barrages. Lors de la rencontre disputée dans le New Jersey, les « Bleus » ont pleinement affiché leur supériorité, prouvant une fois de plus qu'ils sont l'un des grands favoris du tournoi. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Dès les premières minutes, les hommes de Didier Deschamps ont accentué la pression. Les occasions dangereuses créées par Bradley Barcola et Kylian Mbappe ont semé la panique dans la défense suédoise. Bien que le premier but de Mbappe ait été annulé pour hors-jeu, l'intensité française n'a pas faibli. Les tentatives successives de l'attaquant du Real Madrid et d'Adrien Rabiot, heurtant le poteau ou manquant le cadre, n'ont pas duré longtemps.

Le jeu éclatant du tandem Michael Olise et Kylian Mbappe

L'ailier du Bayern, Michael Olise, est devenu le véritable héros de la rencontre. Ses mouvements dans l'axe et sur les ailes ont apporté un éclat particulier aux attaques françaises. La frappe acrobatique d'Olise ayant heurté le poteau fut l'une des actions les plus spectaculaires du match. Selon Goal.com, c'est précisément après une combinaison impliquant Olise et Ousmane Dembele que Kylian Mbappe a réussi à ouvrir le score.

En seconde période, les Français n'ont pas baissé le rythme. Suite à une superbe passe de Michael Olise, Bradley Barcola a porté le score à 2-0. L'équipe nationale de Suède, et particulièrement sa star Viktor Gyokeres, a éprouvé d'énormes difficultés à percer la défense française. À 15 minutes de la fin, Mbappe a inscrit un doublé, fixant le score final.

Cette victoire a non seulement qualifié la France pour le tour suivant, mais a également démontré la puissance offensive de l'équipe. Avec ces buts, Kylian Mbappe a rejoint des légendes comme Lionel Messi en termes d'efficacité dans l'histoire des Coupes du Monde. Cela confirme une fois de plus que l'attaquant français est l'un des plus grands footballeurs de notre époque.

La France affrontera désormais le Paraguay en huitièmes de finale. Les experts saluent la condition physique et la préparation tactique de l'équipe de Deschamps. La Suède, quant à elle, a été contrainte de mettre fin à son parcours dans le tournoi après cette défaite. Pour les fans de football, les phases finales de ce tournoi majeur suscitent sans aucun doute un grand intérêt, car les matchs de géants comme la France sont toujours au centre de l'attention.