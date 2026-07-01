La marque allemande Punkt. lance le smartphone sécurisé MC03 sous AphyOS

La marque allemande Punkt. a officiellement lancé le nouveau smartphone MC03, conçu pour les utilisateurs soucieux de la confidentialité de leurs données personnelles. Annoncé en janvier dernier, cet appareil est désormais disponible sans abonnement mensuel obligatoire, contrairement aux plans initiaux du fabricant. Toutes les fonctionnalités de sécurité et les services du système d'exploitation sont désormais inclus dans le prix, offrant aux utilisateurs un accès à vie sans frais supplémentaires. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La particularité principale de l'appareil réside dans son logiciel. Le modèle MC03 fonctionne sous le système d'exploitation AphyOS, basé sur GrapheneOS. Ce système dispose d'une interface minimaliste et exécute chaque application tierce dans un environnement isolé (méthode "sandbox"). Cela limite considérablement l'accès non autorisé des applications aux données personnelles de l'utilisateur. De plus, le service VPN intégré assure une protection complète de l'activité sur Internet.

Spécifications techniques et durabilité

Selon les informations d'ixbt.com, le Punkt. MC03 répond également aux exigences modernes en termes de matériel. Le smartphone est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 7300, de 8 GB de RAM et de 256 GB de stockage interne. Il est également possible d'étendre la mémoire via des cartes microSD. L'appareil est doté d'un écran OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et le lecteur d'empreintes digitales est intégré sous l'écran.

Le fabricant a mis l'accent sur la longévité de l'appareil. Le smartphone est certifié IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière. Le point le plus remarquable est que la batterie de 5200 mAh peut être remplacée par l'utilisateur sans outils spéciaux. Il s'agit d'un facteur rare sur le marché actuel des smartphones, mais essentiel pour prolonger la durée de vie de l'appareil. Le téléphone prend en charge la charge filaire 30 W et la charge sans fil 15 W.

Capacités photo et garanties

Pour les amateurs de photographie, le MC03 propose un bloc principal composé de trois caméras : un capteur principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur supplémentaire de 2 MP. À l'avant, on trouve une caméra selfie de 32 MP. La société Punkt. promet pour ce modèle au moins trois ans de mises à jour majeures du système et cinq ans de correctifs de sécurité (security patches).

L'assemblage final du smartphone est réalisé directement en Allemagne, ce qui garantit des normes élevées de contrôle qualité. Actuellement, le Punkt. MC03 est vendu sur la boutique en ligne officielle de la marque au prix de 745 euros. Le fabricant a indiqué que le produit est disponible pour une livraison mondiale, y compris vers la région de l'Asie centrale.

Pour le marché local, de tels appareils pourraient trouver une place particulière, car la cybersécurité et la protection des données personnelles deviennent des enjeux croissants. Bien que le prix soit supérieur au segment moyen, le VPN gratuit à vie et l'écosystème sécurisé AphyOS devraient attirer une clientèle spécifique.