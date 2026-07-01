Le phénomène rare de la « Lune des Fraises » sera visible aujourd'hui

Le 29 juin, le ciel nocturne sera illuminé par l'un des événements astronomiques les plus intéressants de l'année : la pleine lune de juin, populairement connue sous le nom de « Lune des Fraises ». Selon les experts, ce spectacle sera exceptionnel pour les passionnés d'astronomie.

Les astronomes indiquent qu'en 2026, cette pleine lune apparaîtra très près de l'horizon dans l'hémisphère Nord. Par conséquent, au moment de son lever, la Lune semblera beaucoup plus grande que d'habitude. Cela s'explique non pas par un phénomène astronomique, mais par un effet optique appelé « l'illusion lunaire ».

Cependant, les apparences peuvent être trompeuses. En réalité, la pleine lune de juin cette année est située relativement loin de la Terre, ce qui la classe en astronomie comme une « micro-lune ». Ainsi, son diamètre visible sera environ 13 % plus petit qu'une pleine lune habituelle et sa luminosité sera légèrement réduite.

Les experts soulignent que, comme la pleine lune de juin survient peu après le solstice d'été, elle se déplace bas dans le ciel dans l'hémisphère Nord. À l'inverse, dans l'hémisphère Sud, la Lune apparaîtra sur une trajectoire relativement haute.

Contrairement aux idées reçues, le nom « Lune des Fraises » n'est pas lié à sa couleur. Ce terme provient des traditions des peuples autochtones d'Amérique du Nord et désigne la saison de la récolte des fraises. D'autres cultures appellent cette pleine lune la « Lune des Baies », la « Lune du Maïs Vert » ou encore la « Lune Chaude ».

Autre information intéressante pour les amateurs d'astronomie : la prochaine pleine lune, la « Lune du Cerf », sera visible le 29 juillet. Il est donc recommandé à ceux qui souhaitent admirer ce spectacle astronomique rare aujourd'hui de lever les yeux vers le ciel nocturne.