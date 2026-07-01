Grande opportunité pour les startups australiennes : le TechCrunch Startup Battlefield est de retour

Le concours TechCrunch Startup Battlefield, considéré comme l'un des événements les plus prestigieux du monde technologique global, revient en Australie. Cette plateforme renommée représente une opportunité unique pour les projets jeunes et prometteurs de se faire connaître mondialement et d'attirer des investissements majeurs. Les organisateurs ont annoncé qu'il ne reste que quelques jours avant la clôture des candidatures — les dossiers sont acceptés jusqu'au 6 juillet. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon TechCrunch, ce concours a le pouvoir de transformer radicalement la vie des startups. Par exemple, lors du dernier concours Battlefield organisé à Sydney en 2017, deux startups inconnues ont réussi à lever plus de 85 millions de dollars au total par la suite. De tels résultats démontrent le prestige extrêmement élevé de l'événement.

Projets réussis et investissements massifs

On peut citer l'exemple du projet HealthMatch, vainqueur cette année-là. Fondée par Manuri Gunawardena, étudiant en médecine, cette plateforme utilise la technologie d'apprentissage automatique pour mettre en relation des patients avec des essais cliniques. Après sa victoire, la startup a levé 25 millions de dollars, a pénétré le marché américain et sert aujourd'hui plus d'un million de patients à travers le monde.

Le projet FluroSat, arrivé deuxième, a également accompli de grands exploits. Après sa participation au concours, la startup a attiré des investissements de Microsoft et a ensuite été intégrée à Regrow Agriculture. Actuellement, l'entreprise a levé plus de 60 millions de dollars, comptant parmi ses partenaires des géants tels que Microsoft, Airtree et Cargill.

Qu'attend les participants ?

Le 19 août de cette année, lors de l'événement organisé en partenariat avec Stripe, les 8 meilleures startups sélectionnées présenteront leurs projets. Le jury sera composé d'investisseurs prestigieux, de représentants de médias internationaux et d'experts du secteur technologique. Les prix suivants sont prévus pour les participants :

Les startups du top 3 bénéficieront d'avantages sur les commissions pour les paiements effectués via le système Stripe jusqu'à 15 000 dollars ;

Le vainqueur principal obtiendra un accès direct à la liste Startup Battlefield 200 lors de la prestigieuse conférence TechCrunch Disrupt qui se tiendra en octobre à San Francisco ;

La startup gagnante aura la garantie de présenter son projet sur l'une des plus grandes scènes mondiales sans aucune sélection supplémentaire.

Pour les fondateurs de startups ouzbeks, de tels événements sont également cruciaux pour étudier l'expérience internationale et analyser les stratégies d'accès au marché mondial. Alors que l'écosystème local se développe, ces concours sur la scène internationale servent de guide pour les jeunes entrepreneurs.

Pour rappel, les candidatures pour le Startup Battlefield Australia sont acceptées jusqu'au 6 juillet. C'est non seulement un gain financier, mais aussi le chemin le plus court pour intégrer la communauté technologique mondiale et attirer l'attention d'investisseurs de classe mondiale.