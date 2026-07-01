AMD s'apprête à augmenter le prix de ses cartes graphiques : le marché devrait changer en juillet

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AMD s'apprête à augmenter le prix de ses cartes graphiques : le marché devrait changer en juillet

AMD, l'un des leaders mondiaux de la fabrication de processeurs graphiques sur le marché des technologies informatiques, prévoit de réviser les prix de ses produits prochainement. Selon des initiés et des experts du secteur sur le forum Board Channels, l'entreprise a averti ses partenaires d'une hausse des prix pour les ensembles GPU et modules de mémoire. Ce changement pourrait avoir un impact direct sur le prix des cartes graphiques dans les rayons de vente au détail dans les prochains mois. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon la publication ixbt.com, AMD a informé les grandes marques de cartes graphiques que les prix augmenteraient d'environ 10 %. Il convient de noter que des géants comme AMD et NVIDIA ne vendent pas de cartes graphiques finies, mais fournissent aux fabricants (comme ASUS ou Sapphire) des kits spéciaux composés de puces graphiques et de puces mémoire. C'est précisément l'augmentation du prix de ces composants qui détermine le coût de revient du produit final.

Qui sera affecté par la hausse des prix ?

Actuellement, AMD a informé au moins quatre de ses partenaires majeurs de la nouvelle politique tarifaire. Parmi eux figurent les marques suivantes :

  • Sapphire
  • Asus
  • Vastarmor
  • XFX
Ces entreprises sont largement présentes sur le marché ouzbek et sont les principaux fournisseurs de cartes graphiques de la gamme Radeon. La hausse des prix devrait débuter en juillet. Des rumeurs précédentes suggéraient que les prix pourraient augmenter jusqu'à 15 %, mais pour l'instant, un taux de 10 % semble être le scénario le plus probable.

Comme les participants du forum Board Channels sont généralement des employés de grandes usines et des intégrateurs de systèmes, les informations de cette source sont souvent confirmées. Il faut comprendre qu'il y aura un certain délai entre la hausse des prix pour les fabricants et le changement des prix en magasin. Cependant, il est presque certain que les prix actuels ne resteront pas stables longtemps.

Situation du marché et conséquences pour les consommateurs

Pour les utilisateurs ouzbeks, cette nouvelle signifie une augmentation des coûts de montage d'ordinateurs destinés aux tâches exigeant une puissance graphique — montage vidéo, design 3D et jeux modernes. Si vous prévoyez d'acheter une carte graphique Radeon dans les prochains mois, il pourrait être économiquement plus avantageux de le faire avant juillet.

Pour l'instant, les raisons exactes de la hausse des prix n'ont pas été communiquées, mais les experts l'attribuent aux coûts logistiques et à l'inflation mondiale dans la production de semi-conducteurs. Il est encore inconnu si NVIDIA prendra une mesure similaire, mais généralement, la hausse des prix d'un acteur majeur du marché influence la stratégie de ses concurrents.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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