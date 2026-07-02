Amorim souhaite ramener deux défenseurs familiers à l'AC Milan

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Amorim souhaite ramener deux défenseurs familiers à l'AC Milan

Le nouvel entraîneur de l'AC Milan, Ruben Amorim, prévoit de renforcer la ligne défensive de l'équipe.

Le spécialiste portugais a inclus dans sa liste de candidats deux joueurs avec lesquels il a travaillé auparavant : Lisandro Martinez et Gonçalo Inácio.

L'objectif principal d'Amorim est de renforcer la défense

Selon l'insider Antonio Di Marzio sur le réseau social X, l'AC Milan recherche un défenseur central avant la nouvelle saison.

Ruben Amorim se concentre sur des joueurs qu'il connaît bien et qui correspondent à ses exigences tactiques.

Lisandro Martinez est sur la liste

L'un des principaux candidats d'Amorim est le défenseur de Manchester United, Lisandro Martinez.

Le technicien portugais connaît bien le joueur argentin grâce à son parcours dans son équipe précédente.

La qualité de relance de Martinez, son agressivité défensive et sa capacité à organiser le jeu depuis l'arrière plaisent à Amorim.

Le deuxième candidat : Gonçalo Inácio

Un autre joueur suivi par l'AC Milan est le défenseur du Sporting CP, Gonçalo Inácio.

Amorim a travaillé avec lui au Portugal et connaît parfaitement ses capacités.

Inácio est également considéré comme un candidat adapté au système tactique de l'entraîneur.

Au moins un transfert est prévu

Selon la source, les deux défenseurs plaisent énormément à Ruben Amorim.

L'entraîneur espère ramener au moins l'un d'entre eux, Lisandro Martinez ou Gonçalo Inácio, à l'AC Milan.

Il est également rapporté que des contacts initiaux ont été établis avec les joueurs.

Amorim a pris les rênes de l'AC Milan en juin

Ruben Amorim a été nommé entraîneur principal de l'AC Milan en juin de cette année.

Auparavant, il a exercé :

  • au Sporting CP ;

  • à Manchester United en Angleterre

au cours de sa carrière.

Désormais, le spécialiste vise à bâtir un système défensif solide et fiable à l'AC Milan avec l'aide de joueurs qu'il connaît.

Selon vous, Lisandro Martinez ou Gonçalo Inácio serait-il le meilleur choix pour l'AC Milan ?

Ruben AmorimMilanLisandro MartínezManchester UnitedGonçalo Inácio
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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