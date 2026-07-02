La plateforme russe Finuslugi revient sur l'App Store sous le nom de MyHabitTrack

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La plateforme russe Finuslugi revient sur l'App Store sous le nom de MyHabitTrack

La marketplace financière « Finuslugi », créée par la Bourse de Moscou, a publié son application mobile sur la plateforme App Store sous un nouveau nom afin de contourner les restrictions d'Apple. Actuellement, l'application est disponible au téléchargement pour les utilisateurs d'iPhone sous le nom de MyHabitTrack. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations de la publication ixbt.com, le service de presse a confirmé que toutes les fonctionnalités principales de la plateforme « Finuslugi » sont conservées dans la nouvelle application. De plus, il est indiqué qu'une série de nouvelles opportunités a été ajoutée pour les utilisateurs dans cette version. De telles applications « masquées » servent généralement d'unique moyen pour les entreprises sous sanctions de rester sur les marchés numériques.

« Finuslugi » est une plateforme englobant un large éventail de services financiers, permettant aux utilisateurs d'ouvrir des dépôts bancaires, de contracter des prêts en espèces et d'acheter divers fonds d'investissement et obligations régionales. La plateforme propose également des services d'assurance, notamment des produits d'assurance automobile et hypothécaire.

Sanctions et politique d'Apple

La réapparition de cette application est directement liée aux sanctions internationales. Pour rappel, en juin 2026, le gouvernement canadien avait imposé des restrictions aux bourses de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Par la suite, toutes les applications financières liées à ces structures ont été supprimées des grandes plateformes telles que l'App Store et Google Play.

Ce n'est pas la première fois que de telles situations se produisent dans le monde technologique. Les banques et institutions financières sous sanctions tentent fréquemment de placer leurs applications dans les stores sous d'autres noms et avec des designs neutres. Cependant, les modérateurs d'Apple bloquent ces applications dès qu'ils les détectent. On ignore pour l'instant combien de temps l'application MyHabitTrack restera en ligne.

Pour les utilisateurs ouzbeks, cette nouvelle est importante pour comprendre l'impact des sanctions et le contrôle strict au sein de l'écosystème Apple. Si vous utilisez les services de ce service, il est recommandé de noter que l'application peut être supprimée à tout moment sans préavis. Actuellement, l'application propose les services suivants :

  • Gestion à distance des dépôts bancaires ;
  • Demandes de crédits à la consommation ;
  • Polices d'assurance OSAGO et KASKO ;
  • Accès au marché des investissements et des obligations.
En conclusion, le secteur financier russe continue de lutter contre les restrictions technologiques occidentales. Bien que des applications comme MyHabitTrack offrent un confort temporaire aux utilisateurs, leur stabilité à long terme reste incertaine.

AppleApp StoreFinuslugiTechnologieSanctions
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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