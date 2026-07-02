Commodore présente le Callback 8020, un smartphone sans réseaux sociaux

La marque Commodore, occupant une place unique dans le monde technologique, a ouvert les précommandes pour le Callback 8020, un smartphone pliable destiné aux utilisateurs lassés de la dépendance numérique. Cet appareil vise à protéger l'utilisateur des réseaux sociaux distrayants et des notifications infinies, tout en conservant la fonctionnalité des smartphones modernes. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon Ixbt.com, le modèle Callback 8020 est positionné comme un smartphone « antisocial ». Les fabricants ont bloqué au niveau du système le fonctionnement des navigateurs web et des applications de réseaux sociaux. Cela permet à l'utilisateur de n'utiliser que les outils de communication essentiels et de s'éloigner un peu du monde virtuel pour se concentrer sur la vie réelle.

En ce qui concerne les aspects techniques, il repose sur un processeur MediaTek Helio G81. Le smartphone est équipé de 4 GB de RAM et de 64 GB de stockage interne. De plus, pour plus de commodité, une carte microSD de 32 GB est incluse dans le pack. Pour le logiciel, le système d'exploitation Sailfish OS a été choisi, un système peu connu du grand public mais stable.

Caractéristiques techniques et capacités

Le Callback 8020 a des dimensions compactes et est équipé de deux écrans : l'écran interne principal est un panneau IPS de 3,25 pouces, tandis qu'un écran auxiliaire de 1,77 pouce se trouve sur la partie externe. Cet écran externe permet de consulter l'heure ou de suivre les appels entrants sans ouvrir le téléphone. Un autre point notable du smartphone est son appareil photo principal de 48 MP, un chiffre assez élevé pour ce type d'appareils compacts.

La liste des caractéristiques distinctives de l'appareil est la suivante :

Chipset MediaTek Helio G81 ;

4 GB de RAM et 64 GB de mémoire permanente ;

Appareil photo principal de 48 MP ;

Batterie amovible d'une capacité de 1550 mAh ;

Possibilité de charge via un port USB-C.

Il convient de noter que même si les réseaux sociaux sont interdits, les utilisateurs peuvent installer d'autres applications nécessaires sous forme de fichiers APK. Cela ne transforme pas le smartphone en un téléphone « stupide », mais limite simplement les facteurs de distraction. Étant donné que la tendance du « digital detox » émerge également sur le marché ouzbek ces dernières années, de tels appareils trouveront sans doute leurs acheteurs.

Prix et conditions de vente

Actuellement, un prix spécial de 350 dollars est fixé pour les précommandes du Commodore Callback 8020. Le prix devrait ensuite augmenter jusqu'à 400 dollars. Fait intéressant, le fabricant prévoyait initialement de vendre ce modèle à 500 dollars, mais la politique tarifaire a finalement été assouplie.

Le pack du smartphone possède un contenu riche, rarement vu aujourd'hui : le téléphone lui-même, un câble USB-C, une batterie amovible et une carte mémoire supplémentaire. Alors que les flagships modernes abandonnent même l'adaptateur de charge, l'approche de Commodore pourrait être idéale pour ceux qui regrettent les appareils classiques.