Le club londonien de Tottenham, poursuivant son activité durant le mercato estival, franchit une étape sérieuse pour renforcer sa ligne d'attaque. Le nouvel entraîneur de l'équipe, Roberto De Zerbi, a désigné comme cible principale le jeune talent Eli Junior Kroupi, qui brille sous les couleurs de Bournemouth. Si ce transfert se concrétise, les dépenses totales des « Spurs » pour cette saison devraient atteindre un niveau record. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon les informations de la publication Football London, l'ailier français de 20 ans est considéré comme le candidat idéal pour renforcer l'aile gauche de l'attaque de Tottenham. Eli Junior Kroupi a impressionné tout le monde lors de ses débuts en Premier League la saison dernière. Il a réussi à marquer 13 buts en 33 matchs, établissant un nouveau record de ligue comme le joueur adolescent le plus prolifique lors de sa saison débutante.

Concurrence et prix dans la course au transfert

Cependant, obtenir le talentueux footballeur ne sera pas facile pour Tottenham. Bournemouth est prêt à laisser partir son actif le plus précieux pour un montant d'au moins 80 millions de livres sterling. De plus, un autre grand club londonien, Arsenal, ainsi que le Paris Saint-Germain français, ont rejoint la lutte pour le joueur. Le contrat actuel de Kroupi court jusqu'en 2030, ce qui donne l'avantage à Bournemouth dans les négociations.

Selon Goal.com, la direction de Tottenham est convaincue que l'attrait du projet dirigé par Roberto De Zerbi convaincra le joueur. Si le transfert de Kroupi n'aboutit pas, le club envisage comme alternatives Rafael Leao de l'AC Milan et Savinho de Manchester City. De plus, l'achat d'un autre attaquant pour concurrencer Richarlison et Dominic Solanke au centre de l'attaque n'est pas exclu.

Des dépenses record

Sandro Tonali (100 millions de livres sterling) ;

Andy Robertson ;

Marco Senesi ;

Jan Paul van Hecke ;

Mateus Fernandes et Martin Dubravka.

Tottenham a déjà conclu plusieurs accords spectaculaires lors de ce mercato. Les joueurs suivants ont rejoint l'équipe :

Si le transfert d'Eli Junior Kroupi se conclut positivement, les dépenses estivales du club pourraient atteindre un montant sans précédent de 350 millions de livres sterling. Cela deviendrait l'une des campagnes de transferts les plus coûteuses de l'histoire de la Premier League. Roberto De Zerbi prévoit de renforcer l'équipe non seulement en attaque, mais aussi en défense et au poste de gardien, James Trafford de Manchester City restant dans le viseur du club.