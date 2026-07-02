Pourquoi Behruz Karimov ne se précipite-t-il pas vers les grands clubs ?

L'équipe nationale d'Ouzbékistan est rentrée au pays après sa participation historique à la Coupe du Monde 2026.

Behruz Karimov, qui a attiré l'attention des supporters et des experts par ses performances solides au Mondial, s'est exprimé ouvertement sur son avenir, l'intérêt manifesté pour lui et ses plans de transfert.

« Beaucoup ne croyaient pas en moi »

Le jeune footballeur a expliqué qu'en raison d'une blessure contractée avant le début du championnat du monde, certains avaient des doutes sur ses capacités.

« Nous savions que chaque match serait difficile. À cause de ma blessure avant le début de la compétition, beaucoup ne croyaient pas en moi », a déclaré Karimov.

Certains le jugeaient trop jeune et inexpérimenté. Le joueur a souligné qu'il a tenté de prouver le contraire sur le terrain.

« J'ai essayé de rendre notre peuple fier »

Karimov a affirmé avoir donné tout son possible lors de chaque match du Mondial.

« J'ai fait tout mon possible pour prouver le contraire. J'ai mis toute mon énergie pour rendre notre peuple heureux et justifier leur confiance », a-t-il déclaré.

Il est rapporté qu'après ses performances, plusieurs clubs étrangers ont manifesté leur intérêt pour le joueur.

Des offres de plusieurs clubs

Behruz Karimov a révélé qu'il a actuellement reçu des offres de plusieurs équipes.

« Nous menons des négociations avec elles et nous choisirons l'option la plus favorable », a déclaré le footballeur.

Karimov a souligné que pour prendre sa décision, ce n'est pas le nom du club qui compte, mais la possibilité d'avoir un temps de jeu régulier.

Les grands clubs manifestent également leur intérêt

Le joueur a confié qu'il suivait les matchs de plusieurs clubs célèbres d'Europe depuis son enfance.

Il a cité les équipes suivantes :

« Chelsea » ;

« Real Madrid » ;

« Manchester United » ;

« Manchester City ».

« Actuellement, il y a de l'intérêt de la part de ces clubs, mais pour l'instant, je ne prévois pas d'y aller », a déclaré Karimov.

Pourquoi ne pas se précipiter vers les grands clubs ?

L'objectif principal de Karimov n'est pas de rester sur le banc, mais de jouer régulièrement.

« Le plus important pour moi est d'avoir un temps de jeu régulier », a-t-il déclaré.

Le joueur prévoit d'abord de faire ses preuves dans une équipe de milieu de tableau, d'acquérir suffisamment d'expérience, puis de franchir le pas vers les grands clubs.

Le plan de Karimov est clair

Le jeune footballeur ambitionne de développer sa carrière étape par étape :

avoir un temps de jeu régulier ;

faire ses preuves dans un championnat étranger ;

acquérir de l'expérience ;

rejoindre ensuite l'un des grands clubs d'Europe.

Sa participation à la Coupe du Monde 2026 a ouvert de nouvelles portes dans la carrière de Karimov. Désormais, le choix de son futur club devient l'un des sujets les plus passionnants pour les fans de football ouzbeks.

Selon vous, dans quel championnat Behruz Karimov devrait-il poursuivre sa carrière ?