Yandex annonce des changements majeurs dans le domaine de l'IA

Le géant technologique russe Yandex procède à d'importantes restructurations organisationnelles et de personnel afin d'accélérer le développement de ses activités principales : le moteur de recherche et les technologies d'IA. L'entreprise vise à intégrer sa plateforme « Alisa AI » dans un écosystème unique pour étendre davantage ce domaine. Cette étape permet non seulement de simplifier la gestion interne, mais aussi de réduire le délai de mise sur le marché de nouveaux produits AI. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations de l'entreprise, « Alisa AI » passera désormais sous la direction de Dmitriy Timko en tant que plateforme unique. Timko est un spécialiste possédant une expérience pluriannuelle au sein de Yandex et ayant accompli des succès majeurs dans le lancement de produits de masse. Alors que les développements en IA étaient auparavant dispersés entre différentes divisions, toutes les ressources seront désormais centralisées.

Nouveaux assistants sectoriels et plateforme AI

L'une des principales tâches de l'équipe unifiée est de créer des assistants d'IA destinés à des domaines spécialisés. En particulier, selon Ixbt.com, Yandex prévoit prochainement de présenter de nouveaux services AI assistant des spécialistes de niches, tels qu'un « neuro-juriste » et un « neuro-comptable ». Cela pourrait être une solution intéressante pour les marchés où l'économie numérique se développe, comme en Ouzbékistan.

Dmitriy Timko travaillera en étroite collaboration avec Valeriy Stromov, responsable de la direction Alisa AI et des appareils intelligents. Ce tandem devrait assurer l'harmonie entre le matériel et l'intelligence logicielle. Cela étendra les capacités de l'AI dans tous les appareils, des enceintes intelligentes aux appareils électroménagers.

Moteur de recherche global et technologies génératives

Parallèlement, Yandex a regroupé ses divisions de recherche globale sous une direction unique. Le développement du moteur de recherche sur les marchés russes et étrangers a été confié à Aleksandr Popovskiy. La mission principale de Popovskiy consiste à accroître la part de marché internationale du moteur de recherche Yandex et à introduire de nouveaux scénarios pour les utilisateurs.

Une partie importante de la stratégie prévoit une utilisation plus approfondie des grands modèles de langage (LLM) pour formuler les résultats de recherche. Cela permet de fournir non plus de simples liens aux requêtes des utilisateurs, mais des réponses précises générées par l'IA générative. Popovskiy avait précédemment lancé avec succès des services de recherche intégrés à Alisa AI sur les marchés du Kazakhstan et de la Turquie.

Ces changements visent à accroître la compétitivité de Yandex face à Google et d'autres géants technologiques mondiaux dans la course à l'IA. La direction de l'entreprise considère comme priorité la transformation de la recherche, des recommandations et des technologies génératives en un produit AI universel unique. Cela signifie la création d'un environnement numérique encore plus intelligent et rapide pour les utilisateurs dans un avenir proche.