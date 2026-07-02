Le match de l'Ouzbékistan bat des records d'audience au Kazakhstan

La rencontre entre les équipes nationales du Portugal et de l'Ouzbékistan lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 est devenue le match le plus regardé du tournoi au Kazakhstan.

Le match, diffusé sur la chaîne Qazsport, a été suivi par près de deux millions de téléspectateurs et d'utilisateurs du site web.

La part d'audience a dépassé les 45 %

Selon une étude de « K Research Central Asia », l'indice d'audience de la diffusion Portugal — Ouzbékistan a été de 4,76 %.

La part d'audience a atteint 45,1 %. Il s'agit du chiffre le plus élevé enregistré sur la chaîne Qazsport durant la Coupe du Monde 2026.

Les cinq matchs les plus regardés

Voici les cinq rencontres de la Coupe du Monde ayant suscité le plus d'intérêt au Kazakhstan :

Rang Match Nombre de spectateurs 1 Portugal — Ouzbékistan Près de 2 millions 2 Portugal — Congo DR 1 680 161 3 Argentine — Autriche 1 300 582 4 Espagne — Cap-Vert 1 200 275 5 Allemagne — Curaçao 1 100 042

Quels étaient les indices d'audience ?

Les matchs ayant enregistré les indices les plus élevés sur la chaîne Qazsport :

Portugal — Ouzbékistan — indice 4,76 %, part d'audience 45,1 % ; Portugal — Congo DR — indice 3,61 %, part d'audience 37,8 % ; Argentine — Autriche — indice 3,42 %, part d'audience 33,5 % ; Espagne — Cap-Vert — indice 2,88 %, part d'audience 24,1 % ; Allemagne — Curaçao — indice 2,86 %, part d'audience 32,5 %.

Ronaldo avait inscrit un doublé

Le match de phase de groupes entre le Portugal et l'Ouzbékistan s'est terminé sur le score de 5-0 en faveur des Portugais.

Cristiano Ronaldo a marqué deux fois dans le but adverse lors de cette rencontre.

Bien que le résultat ait été difficile pour l'Ouzbékistan, ce match lors d'un Mondial historique a suscité un immense intérêt au Kazakhstan, devenant la diffusion la plus regardée du tournoi.