La corporation Microsoft a annoncé la création de Microsoft Frontier, une nouvelle filiale spécialisée dans l'implémentation des technologies d'intelligence artificielle (AI) au sein des grandes structures commerciales. Le géant technologique investit 2,5 milliards de dollars dans ce projet. Cette initiative vise non seulement à vendre des logiciels, mais aussi à fournir un support d'ingénierie direct aux clients pour l'application pratique des systèmes AI. C'est ce qu'indique le rapport de Techcrunch.com.

La nouvelle structure comprendra plus de 6 000 experts et ingénieurs. Selon Judson Althoff, directeur de Microsoft Commercial Business, il ne s'agit pas d'un simple service d'ingénierie, mais de l'organisation la plus vaste et la plus axée sur les résultats du secteur. Microsoft Frontier se chargera d'adapter les outils AI existants aux besoins des entreprises et de les intégrer dans les processus de travail réels.

Concurrence et nouvelle stratégie

Cette étape montre la popularité croissante du modèle appelé « Forward Deployed Engineering » (FDE) dans le secteur. Bien que Microsoft considère son projet comme supérieur au modèle FDE classique, les analystes notent une intensification de la concurrence dans cette direction. Par exemple, Amazon Web Services (AWS) a récemment annoncé l'allocation d'un milliard de dollars à un projet similaire.

De plus, des laboratoires de pointe tels qu'OpenAI et Anthropic ont lancé des coentreprises similaires en collaboration avec des fonds d'investissement privés. Cependant, Microsoft devrait bénéficier d'un avantage significatif sur le marché grâce à son immense base de clients et ses relations avec les entreprises du classement Fortune 500.

Résultats pratiques et partenaires

Microsoft Frontier a déjà entamé des collaborations avec plusieurs organisations prestigieuses, dont les structures suivantes :

le London Stock Exchange Group ;

le producteur international de biens de consommation Unilever ;

la société de conseil Accenture ;

la coopérative agricole Land O’Lakes.

Dans le cadre de ces partenariats, les ingénieurs de Microsoft travaillent directement dans les bureaux et les infrastructures numériques des clients pour mettre en œuvre des mesures visant à accroître la productivité grâce à l'AI. C'est un signal important pour les marchés émergents comme l'Ouzbékistan, suggérant qu'à l'avenir, les grandes entreprises locales auront besoin de services professionnels pour adapter l'AI à leurs besoins plutôt que d'acheter simplement des produits AI prêts à l'emploi.

Ce mouvement stratégique de Microsoft confirme que les technologies AI ne sont plus de simples projets de laboratoire, mais sont devenues une partie intégrante de l'économie mondiale. L'investissement de 2,5 milliards de dollars sert à consolider le leadership de la corporation dans ce domaine.