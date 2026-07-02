Changements majeurs chez Lucid Motors : l'entreprise adopte une nouvelle stratégie

Lucid Motors, acteur majeur du marché des véhicules électriques, procède à des réformes importantes au sein de sa direction. Dans le cadre des changements structurels initiés par le nouveau PDG Silvio Napoli, il a été annoncé que le directeur financier (CFO) Taoufiq Boussaid quitte ses fonctions. Cette décision intervient alors que l'entreprise cherche à optimiser ses coûts et à s'adapter aux exigences du marché. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Depuis son arrivée à la tête de l'entreprise, Silvio Napoli s'est fixé pour objectif de simplifier la structure de Lucid Motors et d'améliorer son efficacité. Selon ixbt.com, l'entreprise a recruté non seulement un nouveau directeur financier, mais aussi de nouveaux cadres supérieurs chargés des technologies, de la relation client, des technologies numériques et de la transformation. Parallèlement, Napoli a décidé de réduire de moitié le nombre de dirigeants lui rendant compte directement.

Réductions d'effectifs et de production

Ce remaniement intervient après des licenciements à grande échelle au sein de l'entreprise. Le mois dernier, Lucid Motors avait annoncé le licenciement de centaines d'employés. L'annulation de la deuxième équipe de travail dans l'usine de l'Arizona est également prévue. Ces mesures permettront à l'entreprise d'économiser environ 158 millions de dollars par an.

La situation financière et la position de l'entreprise sur le marché sont actuellement complexes. Lucid Motors, qui avait suscité de grands espoirs lors de son entrée en bourse en 2021, n'a pas encore trouvé le marché escompté pour ses berlines de luxe et ses modèles SUV. Au deuxième trimestre de cette année, l'entreprise a livré 3 953 véhicules, un chiffre légèrement supérieur à celui de l'année dernière, mais qui n'a pas pleinement répondu aux attentes concernant le modèle Gravity SUV.

Plans futurs et nouveaux modèles

Malgré les difficultés, Lucid Motors n'a pas abandonné ses projets de conquête du marché de masse. L'entreprise se prépare à présenter prochainement un modèle de SUV compact nommé Cosmos. Attendu à un prix d'environ 50 000 dollars, ce modèle pourrait devenir le premier produit grand public de l'entreprise. Cela constituera un facteur clé pour rivaliser avec des concurrents comme Tesla et Rivian.

Par ailleurs, Lucid Motors travaille sur des projets innovants. Notamment, le lancement d'un service de robotaxis de luxe est prévu en partenariat avec la société de technologies autonomes Nuro et Uber. Ce service devrait être opérationnel à San Francisco à la fin de cette année, et à Houston en 2027.

Silvio Napoli a souligné que tous ces changements visent à rendre l'entreprise plus compétitive. « Nous simplifions l'organisation, renforçons le leadership et nous concentrons sur nos priorités essentielles : les clients, la qualité et l'innovation », a-t-il déclaré. La nouvelle équipe a pour objectif de transformer Lucid Motors et de l'imposer comme un leader sur le marché des véhicules électriques.