Milanovic explique ce qui a manqué à l'équipe nationale d'Ouzbékistan

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Milanovic explique ce qui a manqué à l'équipe nationale d'Ouzbékistan

Milan Milanovic, entraîneur principal du club tadjik Khujand, a évalué la participation historique de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026.

Selon le spécialiste serbe, l'Ouzbékistan aurait pu obtenir un meilleur résultat lors du Mondial. Cependant, les joueurs ont manqué d'expérience dans des compétitions de ce niveau.

« Chaque erreur est déterminante »

Milan Milanovic connaît bien le football de la région. Avant d'arriver au Tadjikistan, il a travaillé dans les clubs kazakhs de Tobol et d'Irtysh.

Dans une interview accordée à Eurasia Football, l'expert a souligné que le manque d'expérience était le principal problème pour l'équipe ouzbèke.

« Avant tout, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a manqué d'expérience. L'équipe aurait pu faire bien mieux lors du Mondial », a déclaré Milanovic.

Il a souligné que lors d'une Coupe du Monde, toute erreur commise a un impact sérieux sur le sort du match.

« Pour la majorité des joueurs, c'était leur première expérience dans une compétition d'un tel niveau. »

Trois joueurs distingués

L'entraîneur serbe a également énuméré les joueurs qui ont réalisé des performances remarquables avec l'Ouzbékistan lors du Mondial.

Il a mis en avant les trois joueurs suivants :

  • Abbosbek Fayzullaev ;

  • Eldor Shomurodov ;

  • Behruz Karimov.

« Ils ont montré le jeu le plus brillant lors de la Coupe du Monde », a déclaré Milanovic.

Une haute estime pour le potentiel de Behruz Karimov

Milanovic s'est attardé sur les performances du jeune joueur Behruz Karimov.

« Karimov a montré qu'il avait un bon potentiel. Pour un jeune joueur, participer à une Coupe du Monde est déjà une étape très importante dans sa carrière », a déclaré l'entraîneur.

Selon lui, l'expérience acquise dans une telle compétition sera cruciale pour la future carrière de Karimov.

« Il ne faut pas être déçu par le résultat »

Milanovic a appelé les supporters à ne pas considérer le résultat de l'Ouzbékistan comme un échec.

L'expert a souligné que la simple participation de l'équipe nationale à une Coupe du Monde pour la première fois de son histoire est une grande réussite.

« C'était la première Coupe du Monde pour l'Ouzbékistan. Se qualifier pour la compétition est déjà une grande réussite », a-t-il déclaré.

« Cette génération a un avenir »

Selon le spécialiste serbe, l'équipe d'Ouzbékistan a acquis une expérience inestimable au Mondial qui lui sera utile à l'avenir.

La tâche la plus importante est désormais d'analyser correctement les matchs joués, de tirer des conclusions des erreurs et de continuer à progresser.

« Cette génération a un avenir », a conclu Milanovic.

Selon vous, qui a été le meilleur joueur de l'équipe d'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde 2026 ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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