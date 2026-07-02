Elliot Anderson rejoint officiellement Manchester City

·31·Sport
Elliot Anderson rejoint officiellement Manchester City

Le milieu de terrain de Nottingham Forest, Elliot Anderson, a franchi une étape majeure dans sa carrière. L'international anglais défendra désormais les couleurs de Manchester City.

Les « Cityzens » ont officialisé le transfert du milieu central de 23 ans. Les deux parties sont parvenues à un accord complet sur toutes les clauses du contrat.

Visite médicale réussie

Il a été rapporté qu'Anderson a passé des examens médicaux approfondis à Kansas City.

Le transfert du joueur vers Manchester City a été officialisé après des résultats médicaux positifs.

Le montant du transfert pourrait être record

Auparavant, les médias avaient rapporté que le montant payé pour Anderson pourrait avoisiner les 135 millions d'euros.

Si ce chiffre est officiellement confirmé, Elliot Anderson deviendra le joueur britannique le plus cher de l'histoire du football.

Elliot Anderson rejoint officiellement Manchester City

Quels résultats la saison dernière ?

Anderson a réalisé des performances stables avec Nottingham Forest la saison dernière.

Toutes compétitions confondues, il a :

  • disputé 50 matchs ;

  • marqué 4 buts ;

  • distribué 5 passes décisives.

Le milieu de terrain a attiré l'attention de Manchester City par son activité axiale, sa technique balle au pied et sa capacité à organiser les attaques.

City renforce son milieu de terrain

L'arrivée d'Elliot Anderson augmentera davantage les options de Manchester City au milieu de terrain.

Le joueur de 23 ans devrait apporter à l'équipe sa fougue juvénile, sa puissance physique et l'expérience acquise en Premier League.

Désormais, la question principale est : à quelle vitesse Anderson pourra-t-il trouver sa place dans l'effectif de Manchester City ?

Elliot AndersonManchester CityNottingham ForestKansas CityAngleterre
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Changement inattendu à Liverpool : le directeur sportif Richard Hughes en route pour l'Arabie SaouditeChangement inattendu à Liverpool : le directeur sportif Richard Hughes en route pour l'Arabie SaouditeAujourd'hui, 18:58Tottenham secoue le marché des transferts : De Zerbi mise 80 millions pour une nouvelle étoileTottenham secoue le marché des transferts : De Zerbi mise 80 millions pour une nouvelle étoileAujourd'hui, 18:56Le match de l'Ouzbékistan bat des records d'audience au KazakhstanLe match de l'Ouzbékistan bat des records d'audience au KazakhstanAujourd'hui, 18:48Pourquoi Behruz Karimov ne se précipite-t-il pas vers les grands clubs ?Pourquoi Behruz Karimov ne se précipite-t-il pas vers les grands clubs ?Aujourd'hui, 18:41Milanovic explique ce qui a manqué à l'équipe nationale d'OuzbékistanMilanovic explique ce qui a manqué à l'équipe nationale d'OuzbékistanAujourd'hui, 18:35Amorim souhaite ramener deux défenseurs familiers à l'AC MilanAmorim souhaite ramener deux défenseurs familiers à l'AC MilanAujourd'hui, 18:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan