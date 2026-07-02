Elliot Anderson rejoint officiellement Manchester City

Le milieu de terrain de Nottingham Forest, Elliot Anderson, a franchi une étape majeure dans sa carrière. L'international anglais défendra désormais les couleurs de Manchester City.

Les « Cityzens » ont officialisé le transfert du milieu central de 23 ans. Les deux parties sont parvenues à un accord complet sur toutes les clauses du contrat.

Visite médicale réussie

Il a été rapporté qu'Anderson a passé des examens médicaux approfondis à Kansas City.

Le transfert du joueur vers Manchester City a été officialisé après des résultats médicaux positifs.

Le montant du transfert pourrait être record

Auparavant, les médias avaient rapporté que le montant payé pour Anderson pourrait avoisiner les 135 millions d'euros.

Si ce chiffre est officiellement confirmé, Elliot Anderson deviendra le joueur britannique le plus cher de l'histoire du football.

Quels résultats la saison dernière ?

Anderson a réalisé des performances stables avec Nottingham Forest la saison dernière.

Toutes compétitions confondues, il a :

disputé 50 matchs ;

marqué 4 buts ;

distribué 5 passes décisives.

Le milieu de terrain a attiré l'attention de Manchester City par son activité axiale, sa technique balle au pied et sa capacité à organiser les attaques.

City renforce son milieu de terrain

L'arrivée d'Elliot Anderson augmentera davantage les options de Manchester City au milieu de terrain.

Le joueur de 23 ans devrait apporter à l'équipe sa fougue juvénile, sa puissance physique et l'expérience acquise en Premier League.

Désormais, la question principale est : à quelle vitesse Anderson pourra-t-il trouver sa place dans l'effectif de Manchester City ?