Changement inattendu à Liverpool : le directeur sportif Richard Hughes en route pour l'Arabie Saoudite

D'importants changements au niveau de la direction se poursuivent au sein de Liverpool, l'un des clubs leaders de la Premier League anglaise. Le directeur sportif du club, Richard Hughes, devrait prochainement quitter la Merseyside pour rejoindre Al-Hilal, géant de la Saudi Pro League. Ce transfert témoigne du fait que non seulement les stars du terrain, mais aussi les cadres dirigeants de haut niveau se tournent vers le Moyen-Orient. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon The Athletic, le spécialiste de 47 ans travaillera à nouveau avec son ancien collègue Simon Francis au sein du club de Riyad. Bien que le contrat actuel de Hughes avec Liverpool court jusqu'en juin 2027, le package financier attractif et le nouveau projet proposés par le club saoudien l'ont séduit. Les négociations entre les parties sont désormais dans leur phase finale.

Rotation du personnel et plan stratégique

La direction d'Al-Hilal avait désigné Richard Hughes comme cible principale au printemps dernier. Bien qu'aucun contrat officiel n'ait encore été signé, le processus est déjà lancé. Cela signifie que le mercato estival actuel pourrait être la dernière étape de l'activité de Hughes à Liverpool. La direction de Fenway Sports Group (FSG) a déjà commencé à chercher un candidat approprié pour le remplacer.

Il convient de noter que durant son court passage à Liverpool, Hughes était responsable de la mise en place du système de travail avec le nouvel entraîneur Andoni Iraola. Il croit pleinement en la philosophie d'Iraola, avec qui il a travaillé précédemment au Bournemouth. Avant son départ, le directeur sportif devrait apporter ses dernières contributions stratégiques pour résoudre les problèmes de l'équipe pour la saison 2025-26 et renforcer l'effectif.

Une nouvelle étape pour le football saoudien

Le club Al-Hilal vise à instaurer des standards européens non seulement sur le terrain, mais aussi dans son système de gestion. Soutenu par le Fonds public d'investissement (PIF) d'Arabie Saoudite, le club a déjà recruté des stars comme Karim Benzema, Ruben Neves et Kalidou Koulibaly. Désormais, ils renforcent également leur appareil administratif avec des experts chevronnés.

Selon Goal.com, la valeur marchande actuelle d'Al-Hilal est d'environ 276 millions de livres sterling. L'arrivée de Richard Hughes servira à accroître le prestige mondial du club et à porter sa politique de transferts à un niveau encore plus professionnel. Pour les supporters de Liverpool, il s'agit d'une perte inattendue qui pourrait influencer les plans du club pour les prochains mercatos.