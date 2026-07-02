Changement inattendu à Liverpool : le directeur sportif Richard Hughes en route pour l'Arabie Saoudite

·24·Sport
Changement inattendu à Liverpool : le directeur sportif Richard Hughes en route pour l'Arabie Saoudite

D'importants changements au niveau de la direction se poursuivent au sein de Liverpool, l'un des clubs leaders de la Premier League anglaise. Le directeur sportif du club, Richard Hughes, devrait prochainement quitter la Merseyside pour rejoindre Al-Hilal, géant de la Saudi Pro League. Ce transfert témoigne du fait que non seulement les stars du terrain, mais aussi les cadres dirigeants de haut niveau se tournent vers le Moyen-Orient. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon The Athletic, le spécialiste de 47 ans travaillera à nouveau avec son ancien collègue Simon Francis au sein du club de Riyad. Bien que le contrat actuel de Hughes avec Liverpool court jusqu'en juin 2027, le package financier attractif et le nouveau projet proposés par le club saoudien l'ont séduit. Les négociations entre les parties sont désormais dans leur phase finale.

Rotation du personnel et plan stratégique

La direction d'Al-Hilal avait désigné Richard Hughes comme cible principale au printemps dernier. Bien qu'aucun contrat officiel n'ait encore été signé, le processus est déjà lancé. Cela signifie que le mercato estival actuel pourrait être la dernière étape de l'activité de Hughes à Liverpool. La direction de Fenway Sports Group (FSG) a déjà commencé à chercher un candidat approprié pour le remplacer.

Il convient de noter que durant son court passage à Liverpool, Hughes était responsable de la mise en place du système de travail avec le nouvel entraîneur Andoni Iraola. Il croit pleinement en la philosophie d'Iraola, avec qui il a travaillé précédemment au Bournemouth. Avant son départ, le directeur sportif devrait apporter ses dernières contributions stratégiques pour résoudre les problèmes de l'équipe pour la saison 2025-26 et renforcer l'effectif.

Une nouvelle étape pour le football saoudien

Le club Al-Hilal vise à instaurer des standards européens non seulement sur le terrain, mais aussi dans son système de gestion. Soutenu par le Fonds public d'investissement (PIF) d'Arabie Saoudite, le club a déjà recruté des stars comme Karim Benzema, Ruben Neves et Kalidou Koulibaly. Désormais, ils renforcent également leur appareil administratif avec des experts chevronnés.

Selon Goal.com, la valeur marchande actuelle d'Al-Hilal est d'environ 276 millions de livres sterling. L'arrivée de Richard Hughes servira à accroître le prestige mondial du club et à porter sa politique de transferts à un niveau encore plus professionnel. Pour les supporters de Liverpool, il s'agit d'une perte inattendue qui pourrait influencer les plans du club pour les prochains mercatos.

LiverpoolAl-HilalRichard HughesTransfertPremier League
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Tottenham secoue le marché des transferts : De Zerbi mise 80 millions pour une nouvelle étoileTottenham secoue le marché des transferts : De Zerbi mise 80 millions pour une nouvelle étoileAujourd'hui, 18:56Elliot Anderson rejoint officiellement Manchester CityElliot Anderson rejoint officiellement Manchester CityAujourd'hui, 18:56Le match de l'Ouzbékistan bat des records d'audience au KazakhstanLe match de l'Ouzbékistan bat des records d'audience au KazakhstanAujourd'hui, 18:48Pourquoi Behruz Karimov ne se précipite-t-il pas vers les grands clubs ?Pourquoi Behruz Karimov ne se précipite-t-il pas vers les grands clubs ?Aujourd'hui, 18:41Milanovic explique ce qui a manqué à l'équipe nationale d'OuzbékistanMilanovic explique ce qui a manqué à l'équipe nationale d'OuzbékistanAujourd'hui, 18:35Amorim souhaite ramener deux défenseurs familiers à l'AC MilanAmorim souhaite ramener deux défenseurs familiers à l'AC MilanAujourd'hui, 18:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan