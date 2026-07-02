Les scientifiques de la corporation d'État russe Rosatom ont fait la démonstration d'une technologie qui devrait initier une étape fondamentalement nouvelle dans le domaine de l'énergie nucléaire. Présenté lors du forum international de l'énergie de Tomsk, ce développement repose sur le retraitement du combustible nucléaire usé par la méthode de séparation plasmatique. Cette méthode diffère totalement des processus chimiques traditionnels, portant la sécurité environnementale et l'efficacité économique à un nouveau niveau. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La nouvelle technologie a été développée dans le cadre du projet « Proriv » (Percée), et son essence principale consiste à séparer les substances non pas par des réactions chimiques, mais en fonction de la différence de leur masse. Au cours du processus, le combustible nucléaire est porté à l'état de plasma et divisé en composants sous l'influence de puissants champs électromagnétiques. Cela permet d'extraire l'uranium et le plutonium précieux des déchets radioactifs avec une haute précision.

Avantages par rapport aux méthodes traditionnelles

Selon l'académicien de l'Académie des sciences de Russie Valentin Smirnov, la méthode de séparation plasmatique présente plusieurs avantages importants par rapport aux processus d'hydrométallurgie traditionnels. Premièrement, cette technologie se distingue par l'absence quasi totale de milieu de recirculation auxiliaire. Cela contribue à réduire drastiquement la quantité de déchets secondaires générés lors du processus de retraitement.

Deuxièmement, la nouvelle approche possède une caractéristique de « voracité » (flexibilité universelle) vis-à-vis de divers composants. Autrement dit, l'appareil peut retraiter efficacement le combustible indépendamment de sa composition et de son état. Cela réduit considérablement le coût du projet en diminuant la surface de production et le nombre d'équipements nécessaires.

Les expériences menées ont déjà prouvé la viabilité de la technologie. Les scientifiques ont réussi à séparer des mélanges modèles de substances, à trouver des solutions optimales pour leur passage à l'état de plasma et à assurer la continuité du processus de travail. Ces résultats constituent un fondement solide pour le passage des conditions de laboratoire à l'échelle industrielle.

Plans et perspectives d'avenir

Selon ixbt.com, la prochaine étape du projet prévoit la création d'un appareil de nouvelle génération d'ici 2027. Grâce à cet appareil, les principales solutions d'ingénierie seront testées en pratique et les possibilités de mise en œuvre de la technologie dans une production à grande échelle seront évaluées.

Pour des pays comme l'Ouzbékistan, qui prévoient de développer l'énergie nucléaire, de telles technologies pourraient revêtir une importance majeure à l'avenir. La question de l'utilisation des déchets nucléaires et de la fermeture du cycle du combustible est une partie intégrante de la sécurité énergétique mondiale. La solution proposée par Rosatom contribue à transformer les centrales nucléaires en une source d'énergie encore plus propre et stable.