Cristiano Ronaldo héros du match contre la Croatie

Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois aidé l'équipe nationale du Portugal à remporter une victoire lors d'un match crucial.

Le Portugal a battu la Croatie 2-1 en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, et Ronaldo a été élu homme du match.

Ronaldo a marqué sur penalty

Cristiano a contribué à la victoire du Portugal en transformant avec précision son penalty durant la rencontre.

L'attaquant expérimenté a ensuite été remplacé sur décision du staff technique. Ses performances sur le terrain ont été récompensées par le trophée du meilleur joueur du match.

Le Portugal poursuit son parcours en play-offs

La victoire 2-1 contre la Croatie a offert au Portugal son ticket pour les quarts de finale.

Les Portugais attendent désormais l'un des chocs les plus attendus du tournoi.

Prochain adversaire : l'Espagne

Le Portugal affrontera l'équipe nationale d'Espagne en quarts de finale.

Le duel entre les deux géants du football de la péninsule Ibérique est prévu pour le 6 juillet. Le vainqueur de ce match se qualifiera pour les quarts de finale de la Coupe du Monde.

La question principale qui anime désormais les supporters est de savoir si Ronaldo pourra encore aider son équipe lors du prochain match crucial.