Trois autres matchs décisifs aujourd'hui à la Coupe du Monde 2026

L'excitation des play-offs se poursuit lors de la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Ce soir et demain matin, trois autres rencontres des huitièmes de finale auront lieu. L'Australie, l'Égypte, l'Argentine, le Cap-Vert, la Colombie et le Ghana s'affronteront pour une place en quarts de finale.

L'Australie et l'Égypte ouvriront le bal

Le match entre les équipes nationales d'Australie et d'Égypte débutera le 3 juillet à 23h00, heure de Tachkent.

Les deux équipes se battront pour poursuivre leur parcours dans la compétition et accéder au tour suivant.

L'Argentine face au Cap-Vert

L'Argentine, l'un des favoris du tournoi, entrera en scène dans la matinée du 4 juillet.

Les Argentins affronteront l'équipe du Cap-Vert à 03h00 pour une place en quarts de finale.

Le Ghana, adversaire de la Colombie

Le dernier match de la journée opposera les équipes nationales de Colombie et du Ghana.

Cette rencontre débutera le 4 juillet à 06h30, heure de Tachkent.

Coupe du Monde 2026. Huitièmes de finale

3 juillet

23:00 — Australie — Égypte

4 juillet

03:00 — Argentine — Cap-Vert

06:30 — Colombie — Ghana

Les vainqueurs de ces trois matchs se qualifieront pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Une autre nuit riche en football et en émotions attend les supporters.