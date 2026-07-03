Xiaomi lance sa nouvelle Power Bank de 20 000 mAh sur le marché mondial

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Xiaomi lance sa nouvelle Power Bank de 20 000 mAh sur le marché mondial

Le géant technologique chinois Xiaomi s'apprête à lancer sur le marché international sa prochaine batterie externe abordable et haute capacité, la Power Bank 20000 22.5W. L'appareil est déjà apparu sur le site web mondial de l'entreprise, ce qui indique un début des ventes prochain dans les marchés mondiaux, y compris en Ouzbékistan et dans les pays européens. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son information .

La principale caractéristique du nouveau modèle réside dans sa haute capacité et son design compact. L'appareil dispose d'une capacité de 20 000 mAh (74 Wh), ce qui est suffisant pour charger complètement des smartphones modernes environ 3 à 4 fois. Selon ixbt.com, la version globale diffère d'un point de la variante lancée pour le marché intérieur chinois : le modèle international ne possède pas de câble intégré au boîtier.

Spécifications techniques et ports de connexion

L'appareil est équipé de trois ports permettant de charger plusieurs gadgets simultanément. Plus précisément, les utilisateurs disposent d'un port USB Type-C et de deux ports USB Type-A. Cela permet de charger non seulement des smartphones, mais aussi une tablette, une montre connectée ou des écouteurs en même temps. La puissance de sortie maximale est de 22,5 W, prenant en charge les standards de charge rapide.

Une attention particulière a également été portée à la sécurité. Les ingénieurs de Xiaomi ont implémenté un système de protection complet dans le nouveau modèle. Ce système protège l'appareil contre la surchauffe, la surcharge, les courts-circuits et les variations brusques de tension. De telles mesures de protection prolongent la durée de vie de la batterie tout en assurant la sécurité de l'utilisateur.

Design et politique tarifaire

Côté apparence, la Power Bank 20000 22.5W est conçue dans un style classique. Ses dimensions sont de 150,6 x 72,2 x 26,3 mm, ce qui la rend très pratique à transporter dans un sac ou une poche. Ce gadget devrait être commercialisé principalement en noir sur le marché mondial. Le matériau du boîtier est un plastique durable, résistant aux rayures de l'utilisation quotidienne.

Pour l'instant, le prix officiel du nouveau produit pour l'Europe et les pays de la CEI n'a pas été annoncé. Cependant, sur le marché chinois, cet appareil est évalué à environ 25 USD. Selon les experts, les prix sur le marché mondial pourraient être légèrement plus élevés en raison de la logistique et des taxes, mais il restera l'un des produits les plus compétitifs de son segment.

Cette nouvelle est particulièrement importante pour les passionnés de technologie ouzbekes, car les accessoires de la marque Xiaomi sont très populaires dans le pays. En termes de rapport qualité-prix, cette Power Bank devrait être idéale pour les voyageurs et les utilisateurs intensifs de gadgets tout au long de la journée.

XiaomiPower BankTechnologieGadgetBatterie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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