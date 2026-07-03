Le mystérieux système d'exploitation Project Aion de Microsoft révélé en vidéo

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Le mystérieux système d'exploitation Project Aion de Microsoft révélé en vidéo

Une nouvelle a provoqué un grand émoi dans le monde technologique : une vidéo montrant le fonctionnement du nouveau système d'exploitation de Microsoft, sous le nom de code Project Aion, a fuité sur Internet. Ce système s'écarte considérablement du concept traditionnel de Windows et devrait servir de fondation pour les ordinateurs du futur basés sur l'AI et les technologies cloud. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, cette vidéo a été enregistrée au cours de l'année 2024 et montre l'une des expériences menées dans les laboratoires internes de Microsoft. Pour l'instant, aucune présentation officielle de ce système n'a eu lieu et sa sortie pour le grand public reste inconnue. Cependant, les développements dans le cadre de Project Aion pourraient se refléter dans les futurs produits de l'entreprise, notamment dans les mises à jour de Windows 11 ou Windows 12.

Project Aion ne possède pas l'architecture classique de Windows, mais s'appuie sur une version considérablement réduite et optimisée appelée Win3. L'AI et le navigateur Microsoft Edge ont été choisis comme piliers principaux du système. Cette approche rappelle le système ChromeOS développé par Google, mais Microsoft met ici l'accent sur les capacités de l'AI.

Applications Web et futur du cloud

La caractéristique la plus importante de ce système d'exploitation est qu'il ne peut pas exécuter directement sur l'appareil les applications traditionnelles (.exe) destinées à Windows. À la place, Project Aion sert les utilisateurs via des sites web et des applications web progressives (PWA). Cela assure un fonctionnement rapide du système et une faible consommation d'énergie.

Si l'utilisateur a besoin de logiciels complexes, tels que des éditeurs graphiques lourds ou des logiciels professionnels spécifiques, Microsoft prévoit de les fournir via des services cloud. En particulier, le service Windows 365 permettrait d'exécuter des logiciels pleinement fonctionnels en utilisant la puissance de serveurs distants. Cela permet d'accomplir des tâches professionnelles même sur des ordinateurs portables peu puissants.

De tels systèmes d'exploitation légers sont également d'une grande importance pour le marché ouzbek. Dans notre pays, la demande pour des appareils abordables mais rapides pour l'éducation et le travail de bureau est élevée. Les ordinateurs portables équipés de systèmes comme Project Aion pourraient être une solution pratique et économique pour les élèves et les étudiants, car ils ne nécessitent pas de matériel puissant.

Windows en tant qu'agent d'intelligence artificielle

La direction de Microsoft a souligné à plusieurs reprises son intention de faire passer Windows d'une simple interface à un véritable « agent AI ». Il est fort probable que le projet Project Aion fasse partie de cette stratégie. Le système devrait apprendre les habitudes de l'utilisateur, préparer les informations nécessaires à l'avance et exécuter des commandes complexes de manière autonome.

Pour l'instant, Project Aion reste un projet expérimental. Cependant, les actions du géant technologique dans cette direction montrent que, dans le futur, nous abandonnerons les systèmes d'exploitation lourds et complexes pour passer à des plateformes légères entièrement liées à Internet et à l'AI. Microsoft se prépare à s'imposer face à Apple et Google dans cette compétition.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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