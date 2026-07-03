De la Fuente : « Les grandes équipes se révèlent dans les moments décisifs »

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De la Fuente : « Les grandes équipes se révèlent dans les moments décisifs »

L'équipe nationale d'Espagne a remporté une victoire convaincante contre l'Autriche en 1/16 de finale de la Coupe du Monde 2026.

Après le match, le sélectionneur Luis de la Fuente a salué la performance de ses joueurs et a souligné que l'Espagne attendait des défis encore plus relevés au prochain tour des play-offs.

Les matchs précédents ont été analysés en profondeur

Luis de la Fuente a déclaré que le staff technique avait étudié en détail les matchs précédents de l'Autriche avant la rencontre.

« Les grandes équipes se révèlent dans les moments décisifs. Nous avons analysé attentivement tous les aspects des matchs précédents », a déclaré le spécialiste.

Selon lui, le résultat de cette analyse était clairement visible dans les actions de l'Espagne sur le terrain.

« Nous avons réalisé un match presque parfait »

Le sélectionneur espagnol a noté que son équipe avait opéré à un haut niveau dans presque tous les secteurs lors du match contre l'Autriche.

« Contre l'Autriche, nous avons produit un jeu presque parfait dans presque tous les domaines », a déclaré de la Fuente.

Parallèlement, il a souligné que l'équipe doit encore progresser et devenir plus forte dans chaque aspect.

La compétition s'intensifie au prochain tour

Bien que l'Espagne se soit qualifiée pour les 1/8 de finale, de la Fuente a appelé son équipe à ne pas tomber dans la complaisance.

« Des adversaires encore plus forts nous attendent en 1/8 de finale », a déclaré l'entraîneur.

Selon lui, dans les phases finales de la Coupe du Monde, chaque erreur peut s'avérer décisive.

« On attend encore plus de cette équipe »

Luis de la Fuente a souligné que la caractéristique principale de la sélection espagnole est sa croissance et son développement constants.

« Toujours croître et évoluer, c'est notre caractère. On attend chaque fois plus de cette équipe », a rapporté le site officiel de la FIFA.

L'Espagne a prouvé une fois de plus lors du match contre l'Autriche qu'elle est l'un des principaux prétendants au titre. L'équipe fait désormais face à une étape encore plus complexe et responsable des play-offs.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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