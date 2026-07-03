Suisse — Algérie : compositions officielles dévoilées

Les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent.

Lors du prochain match, les équipes nationales de Suisse et d'Algérie s'affronteront pour une place en quart de finale. Avant ce choc crucial, les compositions de départ des deux équipes ont été annoncées.

Le match débutera à 08h00

La rencontre Suisse — Algérie débutera à 08h00, heure de Tachkent.

L'équipe vainqueur se qualifiera pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Composition de la Suisse

Suisse : Kobel, Elvedi, Akanji, Rodrigues, Zakaria, Freuler, Xhaka, Ndoye, Manzamba, Vargas, Embolo.

Composition de l'Algérie

Algérie : Benbut, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri, Zerrouki, Bentaleb, Aouar, Maza, Chaibi, Mahrez.

Coupe du Monde 2026. 1/16 de finale

Suisse — Algérie

Heure de début : 08h00, heure de Tachkent.

Les deux équipes alignent leurs meilleurs joueurs. Tous les regards sont désormais tournés vers ce match qui décidera du ticket pour les quarts de finale.