Ronaldo se rapproche des 1000 buts : il a inscrit son 976e

L'équipe nationale du Portugal s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 après avoir battu la Croatie 2-1 en huitièmes de finale.

Cristiano Ronaldo a marqué une nouvelle fois lors de la rencontre, portant son total de buts en carrière à 976.

Ronaldo a converti son penalty avec précision

À la 68e minute du match, le Portugal a obtenu un penalty.

Cristiano Ronaldo s'est présenté au ballon et a profité de l'occasion pour tromper le gardien adverse.

Ce but est le 976e de la carrière professionnelle du footballeur portugais.

Plus que 24 marches vers les 1000 buts

Ainsi, Ronaldo se rapproche encore plus du cap légendaire des 1000 buts.

Il doit désormais inscrire 24 buts supplémentaires pour atteindre ce chiffre colossal.

Troisième but au Mondial

Le but inscrit face à la Croatie est le troisième de Cristiano lors de cette Coupe du Monde 2026.

Il avait marqué à deux reprises lors du match de phase de groupes contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Prochain adversaire : l'Espagne

Le Portugal affrontera l'équipe nationale d'Espagne en quarts de finale.

Le choc entre les deux puissances est prévu pour le 6 juillet. La possibilité pour Ronaldo de faire un pas de plus vers les 1000 buts est l'un des points centraux attendus par les supporters.