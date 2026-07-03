Ronaldo se rapproche des 1000 buts : il a inscrit son 976e

·38·Sport
Ronaldo se rapproche des 1000 buts : il a inscrit son 976e

L'équipe nationale du Portugal s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 après avoir battu la Croatie 2-1 en huitièmes de finale.

Cristiano Ronaldo a marqué une nouvelle fois lors de la rencontre, portant son total de buts en carrière à 976.

Ronaldo a converti son penalty avec précision

À la 68e minute du match, le Portugal a obtenu un penalty.

Cristiano Ronaldo s'est présenté au ballon et a profité de l'occasion pour tromper le gardien adverse.

Ce but est le 976e de la carrière professionnelle du footballeur portugais.

Plus que 24 marches vers les 1000 buts

Ainsi, Ronaldo se rapproche encore plus du cap légendaire des 1000 buts.

Il doit désormais inscrire 24 buts supplémentaires pour atteindre ce chiffre colossal.

Troisième but au Mondial

Le but inscrit face à la Croatie est le troisième de Cristiano lors de cette Coupe du Monde 2026.

Il avait marqué à deux reprises lors du match de phase de groupes contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Prochain adversaire : l'Espagne

Le Portugal affrontera l'équipe nationale d'Espagne en quarts de finale.

Le choc entre les deux puissances est prévu pour le 6 juillet. La possibilité pour Ronaldo de faire un pas de plus vers les 1000 buts est l'un des points centraux attendus par les supporters.

Cristiano RonaldoPortugalCroatiaEspagne
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

De la Fuente : « Les grandes équipes se révèlent dans les moments décisifs »De la Fuente : « Les grandes équipes se révèlent dans les moments décisifs »Aujourd'hui, 07:46Arnautovich s'adresse à ses coéquipiers après le match contre l'EspagneArnautovich s'adresse à ses coéquipiers après le match contre l'EspagneAujourd'hui, 07:44Trois autres matchs décisifs aujourd'hui à la Coupe du Monde 2026Trois autres matchs décisifs aujourd'hui à la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 07:41Suisse — Algérie : compositions officielles dévoiléesSuisse — Algérie : compositions officielles dévoiléesAujourd'hui, 07:38Cristiano Ronaldo héros du match contre la CroatieCristiano Ronaldo héros du match contre la CroatieAujourd'hui, 07:22Coupe du Monde 2026 : le Portugal se qualifie pour les huitièmes grâce à un but à la 90+4eCoupe du Monde 2026 : le Portugal se qualifie pour les huitièmes grâce à un but à la 90+4eAujourd'hui, 07:14
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan