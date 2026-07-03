Coupe du Monde 2026 : le Portugal se qualifie pour les huitièmes grâce à un but à la 90+4e

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Coupe du Monde 2026 : le Portugal se qualifie pour les huitièmes grâce à un but à la 90+4e

L'un des matchs les plus intenses des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 (le tour des 32 dans le nouveau système à 48 équipes) s'est achevé. Les hommes de Roberto Martinez, menés pendant une partie de la rencontre, ont fait preuve d'un véritable caractère et d'une volonté d'acier.

Chronologie du match et buts

  • 53e minute : Les Croates, forts de leur expérience, Ivan Perišićont ouvert le score, mettant les Portugais dans une situation difficile — 0:1.

  • 68e minute : Le capitaine de la sélection, Cristiano Ronaldo a froidement converti son penalty pour rétablir l'équilibre — 1:1.

  • 90+4e minute : Le choix tactique de Martinez a porté ses fruits. Entré en jeu comme remplaçant, Gonçalo Ramos a inscrit le but de la victoire lors des minutes culminantes du temps additionnel — 2:1.

Compositions des équipes

Portugal — Costa, Cancelo (Ramos, 63), Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha (Silva, 62), Fernandes (Semedo, 63), Nuno, Leão, Ronaldo.
Croatie — Livaković, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić, Modrić, Kovačić, Vlašić, Sučić, Baturina, Budimir.

Prochaine étape : un choc au sommet nous attend !

Après avoir franchi l'obstacle croate, l'équipe nationale du Portugal se qualifie officiellement pour les huitièmes de finale . Désormais, sur la route des quarts, ils affronteront l'un des grands favoris de la compétition — l'Espagne .

Ce derby pyrénéen classique entre Ronaldo et La Furia Roja promet d'être l'un des matchs les plus brûlants de cette Coupe du Monde 2026 !

PortugalХорватияCristiano RonaldoEspagne
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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