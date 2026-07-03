Coupe du Monde 2026 : le Portugal se qualifie pour les huitièmes grâce à un but à la 90+4e

L'un des matchs les plus intenses des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 (le tour des 32 dans le nouveau système à 48 équipes) s'est achevé. Les hommes de Roberto Martinez, menés pendant une partie de la rencontre, ont fait preuve d'un véritable caractère et d'une volonté d'acier.

Chronologie du match et buts

53e minute : Les Croates, forts de leur expérience, Ivan Perišić ont ouvert le score, mettant les Portugais dans une situation difficile — 0:1 .

68e minute : Le capitaine de la sélection, Cristiano Ronaldo a froidement converti son penalty pour rétablir l'équilibre — 1:1 .

90+4e minute : Le choix tactique de Martinez a porté ses fruits. Entré en jeu comme remplaçant, Gonçalo Ramos a inscrit le but de la victoire lors des minutes culminantes du temps additionnel — 2:1.

Compositions des équipes

Portugal — Costa, Cancelo (Ramos, 63), Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha (Silva, 62), Fernandes (Semedo, 63), Nuno, Leão, Ronaldo.

Croatie — Livaković, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić, Modrić, Kovačić, Vlašić, Sučić, Baturina, Budimir.

Prochaine étape : un choc au sommet nous attend !

Après avoir franchi l'obstacle croate, l'équipe nationale du Portugal se qualifie officiellement pour les huitièmes de finale . Désormais, sur la route des quarts, ils affronteront l'un des grands favoris de la compétition — l'Espagne .

Ce derby pyrénéen classique entre Ronaldo et La Furia Roja promet d'être l'un des matchs les plus brûlants de cette Coupe du Monde 2026 !