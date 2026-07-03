Mark Zuckerberg admet que les agents d'AI progressent plus lentement que prévu

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Mark Zuckerberg admet que les agents d'AI progressent plus lentement que prévu

Le chef de Meta, Mark Zuckerberg, a révélé que la stratégie de l'entreprise dans le domaine de l'intelligence artificielle (AI) ne donne pas les résultats escomptés. S'exprimant lors d'une réunion interne, le PDG a noté que le rythme de développement des agents d'AI n'a pas accéléré autant que la direction l'avait prévu. Cette situation montre que le processus de remplacement du travail humain par l'AI dans le monde technologique est plus complexe que prévu. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon l'agence Reuters, Zuckerberg a informé les employés lors d'une réunion fermée jeudi que la transformation des agents AI n'avait pas « accéléré » comme prévu. Auparavant, la direction de Meta était convaincue que ces technologies augmenteraient radicalement l'efficacité du travail et automatiseraient de nombreux processus. Cependant, en pratique, l'implémentation de nouveaux systèmes et leur application en remplacement de l'humain demandent beaucoup plus de temps.

Au début de l'année, Meta a licencié près de 10 % de son personnel, soit environ 8 000 employés. Selon Bloomberg, 7 000 autres employés ont été transférés vers diverses divisions AI, notamment un groupe spécial appelé « Agent Transformation ». Zuckerberg a admis que ces réductions et processus de redistribution ne se sont pas déroulés aussi « fluidement » que prévu.

Rotation du personnel et défis imprévus

Selon le dirigeant de l'entreprise, les licenciements massifs ont été effectués pour s'adapter aux changements du marché technologique. La direction craignait que Meta ne perde sa compétitivité si des mesures rapides n'étaient pas prises. Cependant, les avantages de la nouvelle structure AI ne se sont pas encore pleinement manifestés. Zuckerberg espère que les investissements réalisés porteront leurs fruits dans les 3 à 6 prochains mois.

Parallèlement, diverses informations circulent sur l'ambiance interne chez Meta. Certains ingénieurs décrivent le flux de travail dans les nouvelles divisions AI comme étant extrêmement intense et stressant. Cela témoigne des difficultés internes de l'entreprise dans sa course technologique. Pour les spécialistes ouzbeks, cette situation peut être une leçon importante : même les plus grands géants technologiques commettent des erreurs de gestion du personnel lors de l'intégration de l'AI.

Meta prévoit de dépenser des sommes astronomiques cette année, jusqu'à 145 milliards de dollars, pour développer son infrastructure AI. Ces fonds seront principalement alloués à l'augmentation de la puissance de calcul et à l'entraînement de nouveaux modèles. En achetant les puces les plus modernes auprès de fournisseurs comme NVIDIA, l'entreprise souhaite renforcer sa position face à ChatGPT et autres concurrents.

En conclusion, l'exemple de Meta montre que la révolution de l'intelligence artificielle n'est pas seulement une question d'algorithmes, mais un processus complexe lié au management et aux ressources humaines. La déclaration de Zuckerberg a mis en évidence une fois de plus l'écart entre l'optimisme technologique et les capacités réelles.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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