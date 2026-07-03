Le Portugal bat la Croatie et se qualifie pour les quarts de finale du Championnat Jaxon

L'équipe nationale du Portugal a remporté une victoire difficile 2-1 contre la Croatie lors d'un match décisif de la phase de groupes du Championnat Jaxon. Les hommes de Roberto Martinez ont ainsi décroché leur ticket pour les quarts de finale de la compétition. Le match a été riche en rebondissements, le destin de la rencontre ayant été scellé dans les dernières minutes par un attaquant sorti du banc. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

La première période a débuté par un jeu prudent des deux côtés. Bien que Cristiano Ronaldo ait eu plusieurs occasions, le manque de précision a été fatal. Joao Cancelo a tenté de déstabiliser la défense adverse avec des centres dangereux depuis l'aile gauche, mais le score est resté nul jusqu'à la pause. Selon Goal.com, la première mi-temps était riche en idées, mais a manqué d'efficacité dans l'exécution.

Le rythme s'est nettement accéléré en seconde période. Les Croates sont devenus plus actifs en contre-attaque, créant plusieurs occasions dangereuses. Si le gardien Diogo Costa a réussi à repousser une frappe puissante de Mateo Kovacic, Ivan Perisic a trouvé le chemin des filets deux minutes plus tard. La frappe précise de l'ailier expérimenté a donné l'avantage à la Croatie 1-0.

L'héroïsme de Ronaldo et Ramos

Mené au score, le Portugal a intensifié sa pression. Après une faute sur Renato Veiga dans la surface de réparation, l'arbitre a accordé un penalty. Cristiano Ronaldo ne s'est pas trompé sur son penalty et a rétabli l'équilibre. Ce but était psychologiquement crucial pour la star portugaise. Par la suite, l'entraîneur Roberto Martinez a décidé de remplacer Ronaldo par Gonçalo Ramos.

Juste avant la fin du match, Rafael Leao a délivré un superbe centre depuis l'aile droite. Gonçalo Ramos, entré en jeu, a sauté plus haut que deux défenseurs pour placer une tête précise, offrant ainsi le but de la victoire à son équipe. Le gardien croate a été impuissant sur cette action.

Les dernières secondes du match se sont transformées en un véritable drame. L'équipe nationale de Croatie a semblé égaliser, mais après une vérification VAR, il a été établi que Mario Pasalic était en position de hors-jeu lors de sa passe vers Josko Gvardiol. Le but a donc été annulé et le Portugal a préservé sa victoire difficile. L'équipe de Martinez attend désormais un test sérieux contre l'Espagne en phase éliminatoire.