L'U.S. Space Force a commencé à mettre en œuvre une nouvelle stratégie de surveillance et d'étude des capacités des satellites d'États adverses dans les zones orbitales. Pour ce faire, les militaires préfèrent s'appuyer sur les capacités de startups privées. Une opération orbitale complexe récemment menée par True Anomaly et Rocket Lab a démontré une nouvelle étape de la préparation militaire spatiale. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Dans le cadre de cet exercice nommé Victus Haze, les satellites des deux entreprises se sont rencontrés à très courte distance en orbite. Selon TechCrunch, cette opération est cruciale alors que la course aux armements spatiaux entre les États-Unis, la Russie et la Chine s'intensifie. L'objectif principal de l'exercice était de détecter rapidement un objet inconnu nouvellement placé en orbite et de l'examiner de près.

Lancement rapide et interception orbitale

Rocket Lab a réussi à lancer son appareil Puma seulement 16 heures et 42 minutes après la commande. Il convient de noter que les processus de lancement de fusées sont généralement préparés pendant des mois. En orbite, il a été attendu par l'appareil Jackal, développé par True Anomaly. Jackal a détecté la cible à 2000 kilomètres grâce à ses capteurs, s'est rapproché d'elle et l'a photographiée sous différents angles.

Selon Evan Rogers, PDG de True Anomaly, il s'agit de l'opération de rencontre la plus complexe réalisée dans l'histoire spatiale moderne en dehors des missions de la NASA ou des agences étatiques. Rapprocher en toute sécurité deux appareils se déplaçant à environ 28 000 km/h en orbite requiert une prouesse d'ingénierie monumentale.

La nouvelle situation géopolitique spatiale

Les militaires américains sont préoccupés par l'activité spatiale de la Russie et de la Chine. Ces États placent régulièrement en orbite de nouveaux types d'armes spatiales et de dispositifs de renseignement. Le dirigeant de True Anomaly a souligné qu'il existe actuellement des lacunes dans la collecte de données aux États-Unis et que le secteur privé peut combler ce manque avec rapidité.

Des étapes encore plus complexes de la mission sont prévues pour les prochaines semaines. Le satellite de Rocket Lab tentera d'échapper à la poursuite de Jackal et effectuera à son tour des manœuvres de contre-renseignement. Cela rappelle des scénarios de véritables conflits militaires dans l'espace.

Cette collaboration montre que, parallèlement aux géants comme SpaceX, les petites startups gagnent du terrain sur le marché des commandes militaires dans l'industrie spatiale. Pour des pays en développement comme l'Ouzbékistan, les technologies spatiales et leur rôle dans la sécurité deviendront sans doute une direction stratégique majeure à l'avenir.