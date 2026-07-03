Arnautovich s'adresse à ses coéquipiers après le match contre l'Espagne

L'attaquant de l'équipe nationale autrichienne Marko Arnautovich a exprimé son opinion après le match contre l'Espagne en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026.

Le joueur expérimenté a reconnu la supériorité de l'adversaire, tout en soulignant que le scénario du match aurait pu être totalement différent si l'Autriche avait marqué le premier but.

« Quand un adversaire fort gagne, il faut le reconnaître »

Arnautovich a jugé la victoire convaincante de l'Espagne comme étant méritée.

« Si l'adversaire est plus fort et remporte une victoire convaincante, il faut l'admettre », a-t-il déclaré.

Parallèlement, l'attaquant a noté que l'Autriche avait également eu l'occasion d'influencer le destin du match.

« Je pense que si nous avions marqué le premier but, le match aurait pu se dérouler différemment ».

Un hommage à l'Espagne

Marko Arnautovich a particulièrement reconnu la force de l'équipe nationale d'Espagne.

« J'ai un grand respect pour l'Espagne. C'est une équipe formidable et, sans aucun doute, l'un des principaux favoris de cette Coupe du Monde », a déclaré le footballeur.

« Gardez la tête haute »

Bien que la participation de l'Autriche au Mondial soit terminée, Arnautovich a appelé ses coéquipiers à ne pas sombrer dans le découragement.

« Les gars ne doivent pas être trop tristes. Gardez la tête haute — nous avons encore réussi à écrire l'histoire », a rapporté le site officiel de la FIFA.

L'Autriche a manqué sa chance face à un adversaire aussi fort que l'Espagne en play-offs. Cependant, selon Arnautovich, la participation de l'équipe à la Coupe du Monde reste un résultat historique pour le football du pays.