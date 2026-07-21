Lionel Messi s'exprime pour la première fois après la défaite en finale de la Coupe du Monde 2026

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a partagé ses émotions après la douloureuse défaite contre l'Espagne en finale de la Coupe du Monde 2026. L'attaquant légendaire s'est adressé aux fans via les réseaux sociaux, admettant que manquer l'opportunité de devenir double champion du monde consécutif a été un coup dur pour lui. C'est ce que rapporte Goal.com .

Lors du match décisif au MetLife Stadium, l'Argentine s'est inclinée face à l'Espagne après prolongations. Messi, âgé de 39 ans, a souligné sur son compte Instagram qu'il faudra beaucoup de temps pour guérir la blessure causée par cette défaite. Néanmoins, il n'a pas caché sa fierté pour les réalisations et le jeu produit par son équipe au cours des quatre dernières années.

« Il sera difficile de cicatriser cette blessure »

Participant à sa sixième Coupe du Monde, un résultat historique, la star de l'Inter Miami a mis de côté sa tristesse personnelle pour remercier les supporters venus en Amérique du Nord. Tout au long du tournoi, l'unité entre l'Albiceleste et ses fidèles fans a été la force principale de l'équipe.

« La douleur est très forte et il faudra du temps pour que cette blessure guérisse. Mais je garderai aussi tous les bons souvenirs. Nous nous sommes battus jusqu'au bout, nous avons renversé des situations et nous avons ressenti le soutien de tout un pays. C'est précisément cette unité et notre travail qui nous ont ramenés parmi les meilleures équipes du monde », a écrit Lionel Messi.

Selon le capitaine, il est difficile aujourd'hui de pleinement réaliser et apprécier le résultat obtenu, mais le fait que l'Argentine ait atteint la finale de la Coupe du Monde deux fois de suite est en soi un grand succès. Il a ajouté qu'il était fier d'avoir pu unir son peuple une fois de plus.

En conclusion de son message, Lionel Messi a également fait preuve de respect envers son adversaire. « Merci du fond du cœur pour tous les messages et les félicitations. Je félicite également l'équipe nationale d'Espagne pour son titre de champion », a conclu le footballeur argentin.

Rappelons que ce tournoi devrait être la dernière grande compétition de la carrière de Messi. Ses mots sincères après la finale ont eu un grand écho au sein de la communauté mondiale du football et parmi les fans.