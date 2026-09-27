«KO» brutal à Tachkent : Furqatbek Yoqubov battu par Ramazan Gairbekov (vidéo)

Le tournoi «Mangu 5», très attendu par les fans d'arts martiaux mixtes (MMA), s'est achevé dans la capitale, Tachkent. Lors du combat principal, l'événement phare de la soirée, le talentueux combattant ouzbek Furqatbek Yoqubov a affronté le représentant russe Ramazan Gairbekov. Prévu pour 5 rounds intenses pour le titre de champion incontesté de la ligue en poids plumes, le combat a pris fin de manière dramatique plus tôt que prévu.

Après deux rounds d'échanges intenses, Furqatbek Yoqubov a été mis KO au 3e round suite à une attaque puissante et précise du combattant russe. Grâce à cette victoire éclatante, Ramazan Gairbekov inscrit son nom dans l'histoire de la promotion en devenant le tout premier champion officiel des poids plumes de la ligue Mangu.

«Choc à Tachkent, 3e round et nouveau champion» : les 5 points clés de la finale du Mangu 5

Faits officiels et résultats majeurs du combat principal :

Soirée MMA dans la capitale : Tous les combats du tournoi «Mangu 5», organisé à un haut niveau à Tachkent, sont terminés ;

Combat principal et enjeu du titre : Le duel s'est déroulé en 5 rounds pour le premier titre de champion de la ligue Mangu en poids plumes ;

Fin prématurée au 3e round : Le combat n'est pas allé à son terme ; les coups portés par Ramazan Gairbekov au troisième round ont scellé le sort de l'affrontement ;

KO de Yoqubov : Malgré une résistance acharnée, notre compatriote Furqatbek Yoqubov a fini par céder sous la pression de son adversaire ;

Premier champion historique : Avec cette victoire, le Russe Ramazan Gairbekov a soulevé la première ceinture de champion de la promotion.

Mangu 5 : Analyse des statistiques techniques du combat pour le titre

Comparaison des paramètres officiels et du résultat du combat principal à Tachkent :

Indicateurs et critères Furqatbek Yoqubov (Ouzbékistan) Ramazan Gairbekov (Russie) Statut du combat et catégorie Combat pour le titre poids plumes (Mangu 5) Combat pour le titre poids plumes (Mangu 5) Durée prévue Combat officiel pour le titre en 5 rounds Combat officiel pour le titre en 5 rounds Résultat final enregistré Défaite par KO au 3e round Victoire par KO/TKO au 3e round Lieu du combat Tachkent (Terrain et public local) À l'extérieur (Octogone de Tachkent) Titre obtenu Principal prétendant au titre Premier champion historique de la ligue Mangu

MMA et expertise sportive : Pourquoi le 3e round a-t-il été le tournant du combat ?

Conclusions des experts et analystes en arts martiaux mixtes :

«Erreur de vitesse et de gestion de distance» : En poids plumes, chaque seconde et le choix de la distance sont cruciaux ; bien que Yoqubov ait été actif lors des premiers rounds, il s'est exposé lors du troisième round et a encaissé un coup dangereux en contre-attaque ;

Sang-froid tactique de Gairbekov : Le combattant russe a étudié les points forts de son adversaire lors des deux premiers rounds, a trouvé une faille dans sa défense et a conclu le combat dès qu'une opportunité s'est présentée ;

Tournant pour Furqatbek : Cette défaite dans la course à la ceinture servira de leçon ; travailler sur sa technique de frappe et ses lacunes défensives permettra à Yoqubov de revenir plus fort dans l'octogone.

Selon vous, la défaite de Furqatbek Yoqubov au 3e round est-elle due à la fatigue ou à une erreur tactique ? Yoqubov peut-il obtenir une revanche et récupérer la ceinture de Ramazan Gairbekov ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse du MMA ouzbek avec tous les fans !