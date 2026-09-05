Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi

Superliga d'OuzbékistanLors du choc de la 20e journée, le leader du championnat et tenant du titre, le club de Neftchi Fergana, a subi une défaite écrasante 6-2 sur le terrain de Nasaf à Qarshi. Cette débâcle du leader a provoqué une onde de choc dans le milieu du football. Après le match, l'entraîneur de Fergana, Islom Ismoilov, a participé à la conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes sur l'état de choc de l'équipe, les erreurs répétées et la situation difficile lors de la deuxième phase du tournoi.

« Chaque corner adverse s'est transformé en but » : La stupeur de la première mi-temps

Islom Ismoilov a révélé que le sort du match a été scellé en un instant à cause des phases arrêtées :

Compétence de l'adversaire et situations incompréhensibles : « Tout d'abord, je félicite Nasaf pour cette victoire convaincante. Je présente mes excuses aux supporters et à la direction du club. J'assume l'entière responsabilité des erreurs. Presque tous les coups francs et corners de l'adversaire ont fini au fond des filets, nous devons revoir cette situation » ;

Knock-down et confiance envers les joueurs : L'entraîneur a souligné qu'il n'avait aucun grief envers ses joueurs et qu'il ne doutait de personne : « Dès la première mi-temps, l'équipe a subi un knock-down psychologique. Dans une telle situation, il est très difficile de réveiller les joueurs. Je crois en mes joueurs, ils ont tout donné pour nous jusqu'à présent et continueront de le faire » ;

Le principe du football ouvert : Ismoilov a affirmé que le choix d'un jeu ouvert basé sur le risque n'était pas une erreur, et que Neftchi n'a pas renoncé à sa philosophie offensive contre tous ses adversaires, y compris Pakhtakor .

Problèmes de la deuxième phase : Pas le départ de l'entraîneur, mais des blessures incessantes

La baisse de régime de l'équipe lors des matchs à l'extérieur, après une première phase réussie, a été expliquée par les facteurs suivants :

Le départ de l'adjoint allemand n'est pas un facteur : L'entraîneur a déclaré que le départ de son adjoint étranger n'a pas affecté le jeu de l'équipe, la cause principale étant les pertes dans l'effectif ;

Blessures incessantes et rotation forcée : « Les joueurs titulaires se blessent les uns après les autres. À chaque match, nous sommes obligés de modifier la composition. Un joueur qui revient de blessure ne retrouve pas immédiatement sa forme physique optimale. L'absence d'une équipe stable fait baisser la qualité du jeu » ;

Pression du leadership et responsabilité de l'entraîneur : Le technicien a reconnu que l'équipe joue sous une forte pression en haut du classement et que les lacunes ne sont pas seulement dues aux blessures, mais aussi à ses propres erreurs en tant qu'entraîneur.

Le test de l'ACL et la décision de lutter jusqu'au bout

Malgré ce coup dur, l'entraîneur de Neftchi a déclaré qu'il ne renoncerait pas à la course au titre ni aux objectifs sur la scène internationale :

Inefficacité des changements tactiques : « En début de seconde période, nous avons fait entrer Alisher Odilov et déplacé Yovovich derrière l'attaquant pour créer de la tension au milieu. Mais nous avons encore encaissé un but sur corner » ;

« Rien n'est encore perdu » : « L'équipe est toujours à la première place. Nous nous battrons de toutes nos forces jusqu'à la fin de la saison et nous essaierons de conserver cette position » ;

Responsabilité sur la scène asiatique : Ismoilov a noté que le moral est crucial pour représenter dignement l'Ouzbékistan en Ligue des champions de l'AFC et qu'ils aborderaient le tournoi avec sérieux.

Selon vous, après cette lourde défaite 6-2 contre Nasaf, Neftchi pourra-t-il retrouver son moral et conserver sa place de leader dans la course au titre, ou l'initiative a-t-elle basculé vers les rivaux ? Qui est le principal responsable de cette crise ? Laissez vos avis dans les commentaires !