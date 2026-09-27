La Suisse écrase la Macédoine du Nord 3-0 à l'extérieur !

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La Suisse écrase la Macédoine du Nord 3-0 à l'extérieur !

Dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue des Nations de l'UEFA, la Suisse, l'une des équipes les plus disciplinées et complexes d'Europe, s'est déplacée sur le terrain de la Macédoine du Nord. À Skopje, les hommes de Murat Yakin ont fait preuve d'une grande classe et d'une discipline tactique parfaite pour s'imposer 3-0 face aux hôtes. Le sort du match a été scellé par les attaques rapides et tranchantes des Suisses : à la 22e minute, le milieu de terrain expérimenté Remo Freuler a ouvert le score, tandis que Zeki Amduni, homme du match, a inscrit un superbe doublé aux 41e et 74e minutes.

L'attaquant macédonien Ljupcho Doriev, bien connu des fans de Sogdiana, figurait sur la feuille de match mais est resté sur le banc. Cette large victoire à l'extérieur place la Suisse comme favorite du groupe et constitue une base solide avant le prochain déplacement contre l'Écosse le 29 septembre.

« Score de 3-0, doublé d'Amduni et tactique de Yakin » : Les 5 points clés de la victoire à l'extérieur

Les faits officiels les plus importants de cette rencontre de la 1ère journée de la Ligue des Nations :

  • Large victoire 3-0 de la Suisse : L'équipe de Murat Yakin a signé une victoire convaincante et large à l'extérieur ;

  • L'éclat et le doublé de Zeki Amduni : L'attaquant a marqué deux buts magnifiques aux 41e et 74e minutes, devenant le meilleur joueur du match ;

  • Ouverture rapide du score par Freuler : À la 22e minute, Remo Freuler a permis aux visiteurs de prendre le contrôle total du match ;

  • Ljupcho Doriev est resté sur le banc : Doriev, l'un des leaders de la Macédoine du Nord, n'est pas entré en jeu par décision de l'entraîneur ;

  • Nouveaux défis le 29 septembre : La Macédoine du Nord se rendra en Slovénie pour la 2e journée, tandis que la Suisse sera l'invitée de l'Écosse.

Ligue des Nations (1ère journée) : Détails du match Macédoine du Nord — Suisse

Indicateurs techniques, chronologie des buts et comparaison des compositions :

Indicateurs et critères

Équipe nationale de Macédoine du Nord

Équipe nationale de Suisse

Score final

0

3 (Large victoire à l'extérieur)

Buteurs

Aucun but

Freuler 22, Amduni 41, 74 (Doublé)

Gardien et ligne défensive

Dimitrievski, Ilievski, Zajkov, Musliu, Herrera

Kobel, Atekame, Elvedi, Akanji, Rodriguez

Milieu de terrain et attaque

Bardhi, Elmas, Kostadinov, Gasharov, Miovski

Jashari, Freuler, Rieder, Manzambi, Ndoye, Amduni

Changements effectués

Mitrovski (46), Stojcevski (75) sont entrés (Doriev n'a pas joué)

Sow, Bürgy (63), Sanchez, Aebischer (75), Boteli (86)

Prochain match de la 2e journée (29 septembre)

À l'extérieur contre la Slovénie

À l'extérieur contre l'Écosse

Expertise footballistique : Pourquoi la Suisse a-t-elle gagné si facilement à l'extérieur ?

Conclusions des analystes, commentateurs et experts du football européen :

  • « Pressing intensif et domination centrale choisis par Yakin » : Le duo Ardon Jashari et Remo Freuler a totalement contrôlé le milieu de terrain ; les créateurs macédoniens Elif Elmas et Enis Bardhi n'ont pas eu d'espaces libres, ce qui a neutralisé les attaques des hôtes dès le départ ;

  • Sang-froid et dynamisme de Zeki Amduni : En attaque, Amduni a montré une grande habileté dans le positionnement et l'exploitation des occasions ; ses deux buts sont le résultat d'une précision chirurgicale dans les appels dans le dos de la défense ;

  • Faiblesse offensive de la Macédoine du Nord : En raison de la non-titularisation d'ailiers rapides comme Ljupcho Doriev et de l'isolement de Miovski, l'équipe n'a pas pu créer de danger sérieux devant le but de Kobel.

Selon vous, la Suisse pourra-t-elle réitérer cette performance convaincante contre l'Écosse le 29 septembre ? Dans quelle mesure la décision de l'entraîneur de la Macédoine du Nord de laisser Doriev sur le banc a-t-elle influencé le match ? Partagez vos avis dans les commentaires et diffusez cette analyse de la Ligue des Nations à tous les passionnés de football !

Équipe nationale de SuisseÉquipe nationale de Macédoine du NordMurat YakinZeki AmduniLigue des Nations
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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