Un mystérieux signal radio venu de l'espace attire l'attention des scientifiques

Des scientifiques ayant réanalysé les données de 33 systèmes planétaires captées par le radiotélescope FAST en Chine ont détecté un signal radio inhabituel provenant de la direction de l'étoile K2-155. Cependant, les chercheurs soulignent qu'il n'y a pas encore suffisamment de preuves pour lier ce signal à une civilisation extraterrestre. TRT Haber et ScienceAlert ont rapporté cette information.

Il est rapporté que les scientifiques étudient les signaux radio dans le but de trouver des traces d'autres formes de vie technologiquement avancées dans l'univers. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du SETI, la recherche d'une intelligence extraterrestre.

Dans cette étude, les données relatives à 33 systèmes exoplanétaires observés en 2021 par le radiotélescope FAST de 500 mètres en Chine ont été réexaminées à l'aide de nouvelles méthodes. Les scientifiques ont recherché des signaux radio à bande très étroite, rares dans les processus cosmiques naturels, dont la fréquence change avec le temps.

Lors du processus de réanalyse, plus de 139 000 signaux ont été initialement enregistrés. Après l'application de divers filtres et méthodes de détection d'interférences radio, seuls deux ont fait l'objet d'une attention particulière. L'un était un signal déjà identifié comme une interférence d'origine terrestre, tandis que l'autre était un nouveau signal provenant de la direction du système K2-155.

Signal provenant de la direction de K2-155

Le signal, nommé NBS 260108, a été détecté en direction de la naine rouge K2-155, située à environ 238 années-lumière de la Terre. Ce système abrite trois super-Terres, dont la planète externe est proche de la zone habitable de l'étoile.

Le signal a été enregistré à une fréquence de 1148,4167 MHz et a attiré l'attention des chercheurs par sa bande étroite et son décalage fréquentiel au fil du temps. De plus, il a été capté dans le faisceau principal du télescope FAST pointé vers K2-155 et n'a pas été observé dans les autres faisceaux environnants.

Cependant, des vérifications ultérieures n'ont pas confirmé que le signal provenait d'une civilisation extraterrestre. Le signal n'est apparu fortement que dans un seul canal de polarisation. De plus, des signaux similaires à des fréquences proches ont été enregistrés lors de l'observation de trois autres étoiles, renforçant la probabilité qu'il s'agisse d'une interférence radio terrestre ou provenant des équipements du télescope.

Les chercheurs n'ont pas encore pu déterminer la source exacte du signal. Par conséquent, NBS 260108 reste un signal non identifié, et la probabilité qu'il provienne de la Terre ou d'équipements techniques est jugée supérieure à celle d'une origine extraterrestre.

Les interférences radio, un problème majeur

La détection de signaux faibles venant de l'espace est entravée par les ondes radio terrestres. Les satellites, les avions, ainsi que les systèmes de communication et de navigation peuvent perturber les observations astronomiques.

La capacité du télescope FAST à observer simultanément différentes directions grâce à ses 19 faisceaux distincts aide à isoler de tels signaux.

Les scientifiques notent que cette étude ne fournit pas encore la preuve de l'existence d'une vie extraterrestre. Cependant, les nouvelles méthodes d'apprentissage automatique et de filtrage des signaux pourraient être utilisées à l'avenir pour rechercher des signaux technologiques venus de l'espace.