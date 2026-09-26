Amirkhon Alikhojayev bat son adversaire russe au tournoi Mangu 5

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Amirkhon Alikhojayev bat son adversaire russe au tournoi Mangu 5

Lors du tournoi Mangu 5 organisé à Tachkent, le combattant ouzbek de MMA Amirkhon Alikhojayev a enregistré une nouvelle victoire. Il s'est imposé par décision des juges face au Russe Sharif Iskandarov au terme d'un combat complet.

Le 26 septembre, la Humo Arena de la capitale accueille le nouveau tournoi de la Mangu Professional League. Le programme de la compétition comprend une série de combats de MMA impliquant des représentants de l'Ouzbékistan et d'autres pays.

Amirkhon Alikhojayev a disputé l'intégralité des trois rounds

Le combat entre Amirkhon Alikhojayev et Sharif Iskandarov s'est déroulé dans la catégorie des poids welters.

Le duel, prévu pour trois rounds, a duré jusqu'au temps imparti. À la fin, les juges ont comptabilisé les points et accordé la victoire au représentant de l'Ouzbékistan.

Ainsi, Alikhojayev a remporté une victoire importante sur son adversaire russe lors du tournoi Mangu 5 à Tachkent.

Trois rounds, un combat complet, et au final, la victoire revient au représentant ouzbek.

Le palmarès professionnel d'Amirkhon Alikhojayev

Selon les statistiques publiques, avant le tournoi Mangu 5, Alikhojayev avait disputé 20 combats au cours de sa carrière professionnelle, enregistrant 13 victoires et 7 défaites.

Sharif Iskandarov, quant à lui, comptait 4 victoires et 1 défaite en 5 combats professionnels avant le Mangu 5.

La victoire d'Alikhojayev au Mangu 5 est enregistrée comme un nouveau résultat dans sa carrière professionnelle.

Mangu 5 est devenu une grande soirée de MMA à Tachkent

Le cinquième tournoi de la Mangu Professional League se déroule le 26 septembre à la Humo Arena de Tachkent. Le programme de la compétition prévoit des combats internationaux ainsi que des duels pour le titre.

Dans l'un des combats principaux de la soirée, Furqatbek Yoqubov affronte le Russe Ramazan Gayrbekov pour la ceinture de champion Mangu.

Ainsi, parmi les combats du Mangu 5, la victoire d'Amirkhon Alikhojayev sur Sharif Iskandarov a été l'un des résultats marquants pour les fans de MMA en Ouzbékistan.

Amirkhon AlikhojayevTournoi Mangu 5Humo ArenaMMAOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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