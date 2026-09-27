Revanche fracassante à Tachkent : Muhiddin Mamajonov bat Magomed Saliyev (vidéo)

La capitale Tachkent a accueilli la conclusion du grand tournoi de MMA « Mangu 5 », qui a captivé les fans d'arts martiaux mixtes. Dans l'un des affrontements les plus attendus de la carte, le célèbre combattant ouzbek Muhiddin Mamajonov a affronté l'expérimenté et dangereux athlète russe Magomed Saliyev. Ce duel crucial dans la catégorie des poids welters a duré 3 rounds complets, marqués par un rythme élevé, des échanges de coups puissants et une tactique froide.

La supériorité de notre compatriote dans tous les domaines et ses attaques précises se sont reflétées dans la décision unanime des juges, permettant à Muhiddin Mamajonov de remporter une victoire méritée et importante aux points. Cette victoire n'est pas seulement une performance sportive, mais a une signification symbolique : Saliyev avait autrefois mis KO un autre combattant ouzbek, Amirxon Alixo‘jayev, dès le 1er round lors du tournoi « Mangu 1 ». Mamajonov a mis fin à la série de sensations de cet adversaire redoutable, offrant une revanche digne de ce nom à notre compatriote.

« 3 rounds de domination, 10e victoire et la chute de Saliyev » : Les 5 points clés du combat

Informations et faits officiels les plus importants sur le duel de Tachkent :

La victoire éclatante de Mamajonov : L'athlète ouzbek a triomphé par décision des juges à l'issue de 3 rounds complets ;

10e victoire officialisée : Mamajonov a célébré sa 10e victoire en 13 combats professionnels ;

L'effet revanche contre Saliyev : Le combattant russe, qui avait mis KO Amirxon Alixo‘jayev, s'est montré impuissant face au combattant ouzbek cette fois-ci ;

Une étape importante en poids welters : Muhiddin a considérablement renforcé sa position dans la course au titre de la ligue ;

La 5e défaite de Saliyev : L'athlète russe expérimenté a subi la cinquième défaite de sa carrière en 18 combats.

Mangu 5 : Statistiques du combat entre Muhiddin Mamajonov et Magomed Saliyev

Comparaison de l'expérience, des records professionnels et des indicateurs de combat :

Indicateurs et critères Muhiddin Mamajonov (Ouzbékistan) Magomed Saliyev (Russie) Catégorie de poids et statut Poids welters (Combat de classement) Poids welters (Combat de classement) Durée et format du combat Combat intense de 3 rounds complets Combat intense de 3 rounds complets Décision finale des juges Victoire aux points (Succès convaincant) Défaite aux points Record global du combattant 13 combats : 10 victoires, 2 défaites, 1 nul 18 combats : 13 victoires, 5 défaites Historique dans la ligue Mangu Favori principal des fans locaux A mis KO A. Alixo‘jayev au 1er round lors de Mangu 1 Avantage principal sur le terrain Contrôle précis de la distance et frappes stables Pression physique forte et dépendance aux contres

MMA et expertise sportive : Pourquoi cette victoire est-elle un tournant dans la carrière de Mamajonov ?

Conclusions des experts internationaux et analystes du secteur des arts martiaux mixtes :

« Neutraliser les coups lourds de Saliyev » : Le combattant russe était connu pour son agressivité et sa puissance de KO ; dès les premières secondes, Mamajonov a gardé ses distances, utilisant ses jambes et ses poings pour empêcher l'adversaire de s'approcher et annulant ses attaques dangereuses ;

Surmonter le blocage psychologique : Sachant qu'Amirxon Alixo‘jayev avait été mis KO au 1er round, affronter un tel adversaire exigeait une grande préparation mentale ; Muhiddin n'a commis aucune précipitation et a gardé le contrôle total du scénario du combat ;

Le chemin vers la ceinture de champion : Atteindre le cap des 10 victoires fait de Mamajonov le principal prétendant à la ceinture de champion des poids welters de la ligue « Mangu » dans un avenir proche.

Selon vous, quel aspect a joué le plus grand rôle dans la victoire de Muhiddin Mamajonov sur Magomed Saliyev : la tactique précise ou le soutien des fans ? Contre quel combattant devrait-il se battre pour la ceinture de champion selon vous ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette victoire historique du maître ouzbek du MMA avec tous les fans de sport !