14 infirmières d'un même service tombent enceintes simultanément aux États-Unis

En 2025, une situation inhabituelle a été observée à l'hôpital HSHS St. Vincent dans le Wisconsin, aux États-Unis. Quatorze infirmières travaillant au Women and Infants Center de l'établissement sont tombées enceintes en même temps.

Fait intéressant, toutes ces infirmières travaillaient dans le service fournissant des soins médicaux aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. Alors qu'elles aidaient quotidiennement d'autres femmes à accoucher, elles attendaient elles-mêmes un enfant à cette période.

L'hôpital a annoncé cet événement insolite en mai 2025. Comme les grossesses des infirmières se chevauchaient, elles se sont préparées à prendre leur congé maternité les unes après les autres.

Pour assurer la continuité du travail dans le service, le personnel temporaire, les équipes internes flexibles et d'autres infirmières ont été sollicités.

Selon les informations ultérieures de l'hôpital, huit des quatorze infirmières ont accouché. Parmi elles, quatre filles et quatre garçons ont vu le jour.

Cet événement à l'hôpital a attiré l'attention en tant que « baby-boom » unique de l'année 2025. Le fait qu'autant d'infirmières d'un même service attendent un enfant en même temps est devenu un souvenir inoubliable pour elles et leurs collègues.