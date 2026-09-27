Un pompier prie sur son camion après avoir éteint un incendie

·5·Monde
Un pompier prie sur son camion après avoir éteint un incendie

Un incendie de champ s'est déclaré dans la région d'Ashag’idemirtash, dans la province d'Elazig en Turquie. Après avoir reçu l'alerte, les pompiers de la ville d'Elazig se sont rendus sur place, ont maîtrisé les flammes et éteint l'incendie, rapporte l'IHA.

Peu après, l'un des pompiers a remarqué qu'il ne restait que quelques minutes avant la fin de l'heure de la prière de l'après-midi (Asr). Pour accomplir sa prière à temps, il est monté sur le toit du camion de pompiers stationné sur les lieux.

Les images du pompier priant sur le camion ont été filmées par un citoyen présent sur les lieux. La vidéo s'est ensuite propagée sur Internet, suscitant une grande attention sur les réseaux sociaux.

ElazigAshag’idemirtashIHAPrière de l'AsrTurquie
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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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