Le pilier défensif de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et du club anglais Manchester Citya vu ses souvenirs les plus touchants et exclusifs sur son parcours difficile vers les sommets du football mondial être dévoilés. Abdukodir Khusanov L'attaquant du club kazakh Ulitau, Bakdaulet Zulfiqorov, dans une interview accordée à ASnews.kz et relayée par Sports.kz a raconté avec émotion leurs moments difficiles à Minsk, leur amitié profonde et son humilité. Il s'avère que leurs destins se sont croisés en 2021 dans la capitale biélorusse, au sein de l'Energetik-BGU.

À l'époque, Khusanov, qui n'avait pas encore 18 ans, ne pouvait pas être officiellement enregistré en raison des restrictions strictes de la FIFA. Il a passé ses jours les plus éprouvants d'adaptation au football étranger dans le même appartement que l'attaquant kazakh, partageant les entraînements et les soucis du quotidien. Aujourd'hui, après une période brillante au club français du RC Lens, il a rejoint Pep Guardiola pour 40 millions d'euros et est devenu une superstar ayant remporté la FA Cup et la League Cup avec Manchester City. Malgré cela, Bakdaulet souligne qu'Abdukodir reste ce jeune homme sincère, attaché à sa famille et épargné par la « grosse tête ».

Qu'est-ce qui n'a pas changé chez Khusanov sur le chemin entre le petit appartement de Minsk et l'Etihad ? Qu'a révélé son ami kazakh sur ses parents et quelles retrouvailles attendent le défenseur ouzbek à Tachkent ?

« Un appartement à Minsk, une interdiction avant 18 ans et la simplicité » : 5 points clés des confidences de Zulfiqorov

Les faits les plus marquants des souvenirs de l'attaquant kazakh sur Khusanov :

La période d'épreuve en Biélorussie en 2021 : Bakdaulet et Abdukodir ont commencé leur carrière en même temps à l'Energetik-BGU, où le légionnaire ouzbek a fait ses premiers pas difficiles à l'étranger ;

L'obstacle des règles de la FIFA : Comme Khusanov était mineur (moins de 18 ans), le club ne pouvait pas l'enregistrer officiellement, mais il a travaillé sans relâche à l'entraînement ;

Un foyer et une vie commune : Les deux jeunes joueurs vivaient sous le même toit, partageant la vie quotidienne, les repas et les trajets vers l'entraînement, devenant un véritable soutien l'un pour l'autre ;

« La grosse tête ne l'atteint pas » : Zulfiqorov affirme que la plus grande richesse de Khusanov est son cœur, soulignant qu'aucune arrogance n'est apparue après son transfert à 40 millions d'euros ;

Liens d'amitié et proximité familiale : Malgré l'emploi du temps chargé à City, les joueurs restent en contact régulier sur les réseaux sociaux et attendent leurs prochaines retrouvailles à Tachkent.

Un destin, deux carrières : Le parcours de Bakdaulet Zulfiqorov et Abdukodir Khusanov

Les performances sportives actuelles des deux joueurs ayant débuté dans un appartement à Minsk :

Critères et indicateurs Bakdaulet Zulfiqorov (Kazakhstan) Abdukodir Khusanov (Ouzbékistan) Lieu où ils ont joué ensemble Energetik-BGU (Minsk, 2021) Energetik-BGU (Minsk, 2021) Club actuel et statut Ulitau (Jezkazgan, Kazakhstan) Manchester City (Premier League) Résultats cette saison 5 buts et 1 passe décisive en 12 matchs 6 matchs toutes compétitions confondues Valeur marchande et transfert majeur Attaquant du championnat local Transfert historique de 40 millions d'euros Derniers trophées remportés Attaquant principal du club Vainqueur de la FA Cup et de la League Cup Qualité humaine (selon son ami) Ami fidèle et proche Personne extrêmement humble, sincère et bienveillante

Expertise footballistique et humaine : Pourquoi l'humilité de Khusanov est-elle son arme principale ?

Conclusions des observateurs du football européen et des psychologues :

Une éducation familiale solide : La description de Zulfiqorov, « je connais bien ses parents, il vient d'un milieu simple », montre que les valeurs familiales servent de bouclier contre la pression de la célébrité ;

Immunité acquise dans des conditions difficiles : Les sportifs qui ont grandi en surmontant les difficultés à Minsk sans pouvoir jouer officiellement ne se laissent pas facilement enivrer par l'argent et la gloire ;

Compatibilité avec le système de Pep Guardiola : Dans des géants comme Manchester City, ce n'est pas seulement le talent qui compte, mais l'humilité dans le vestiaire, l'obéissance à l'entraîneur et le fait de faire passer l'intérêt collectif avant le « moi » personnel — des qualités innées chez Khusanov ;

Un modèle pour la jeunesse d'Asie centrale : Le fait que le défenseur ouzbek reste en contact simple avec ses amis proches, même après un transfert à 40 millions d'euros et des titres en Premier League, est une véritable leçon pour la nouvelle génération ;

Derrière les succès d'Abdukodir Khusanov, il n'y a pas seulement une défense solide sur le terrain, mais aussi un caractère humain pur et humble qui le rend encore plus aimé des fans.

Selon vous, le fait qu'Abdukodir Khusanov ait conservé son humilité malgré son ascension dans l'élite mondiale l'aidera-t-il à rester titulaire à Manchester City pendant de nombreuses années ? Quel est, selon vous, le facteur le plus important pour éviter la « grosse tête » chez les footballeurs ? Laissez vos avis en commentaires et partagez ces souvenirs chaleureux sur la fierté de notre équipe nationale avec tous les fans de football !