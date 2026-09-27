Thriller à 5 buts à Londres : l'Espagne terrasse l'Angleterre 3-2 !

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Thriller à 5 buts à Londres : l'Espagne terrasse l'Angleterre 3-2 !

La première journée de la nouvelle saison de l'UEFA Nations League a débuté avec un véritable drame footballistique. Dans un choc grandiose à Londres, deux géants du continent, l'Angleterre et l'Espagne, championne d'Europe en titre, se sont affrontés. Dans ce duel intense et riche en buts, la « Roja » a arraché une victoire renversante 3-2. Lamine Yamal a ouvert le score dès la 2e minute, mais les Anglais ont renversé la situation en première mi-temps grâce à des buts d'Anthony Gordon et Harry Kane.

Cependant, en seconde période, Harry Kane a manqué un penalty crucial, ce qui a marqué le tournant du match : les remplaçants Álex Baena et Mikel Oyarzabal ont marqué, offrant à l'Espagne 3 points précieux à l'extérieur. Dans une autre rencontre passionnante à Prague, la Croatie a battu la République tchèque 2-1, portée par un chef-d'œuvre incroyable du capitaine légendaire de 41 ans, Luka Modrić.

« Cinq buts à Londres, la tragédie de Kane et la magie de Modrić » : les 5 points clés de la 1ère journée

Faits officiels marquants des affiches de la Nations League :

  • La victoire 3-2 de l'Espagne à Londres : La « Roja » a battu les Anglais lors d'un déplacement difficile ;

  • Le penalty manqué de Kane : Harry Kane a raté son penalty à la 54e minute, ce qui a radicalement changé le destin du match ;

  • L'héroïsme des remplaçants : Entrés en jeu à la 55e minute, Álex Baena et Mikel Oyarzabal ont inscrit les buts de la victoire pour l'Espagne ;

  • Un autre but rapide de Lamine Yamal : Le prodige de 19 ans a fait trembler les filets dès la 2e minute ;

  • But et victoire pour Modrić, 41 ans : Luka Modrić a marqué sur le terrain tchèque, posant les bases de la victoire 2-1 de la Croatie.

Nations League (1ère journée) : Chronologie des matchs et statistiques techniques

Tableau détaillé des résultats des matchs phares à Londres et Prague :

Indicateurs et critères

Match Angleterre — Espagne

Match République tchèque — Croatie

Score final

2 : 3 (Victoire renversante de l'Espagne)

1 : 2 (Victoire de la Croatie à l'extérieur)

Buteurs

Gordon 36, Kane 40 – Yamal 2, Baena 60, Oyarzabal 74

Karabec 54 – Modrić 47, Pašalić 77

Tournant du match

Harry Kane a manqué son penalty à la 54e minute

Le but psychologique de Modrić à la 47e minute

Avertissements et discipline

O'Riley 67, Guehi 69, Bellingham 81

Pas de fautes, lutte tactique positionnelle

Efficacité du coaching

Entrées de Rogers, Garner, Gibbs-White, Calvert-Lewin

Entrées de Pašalić et Budimir, Pašalić marque le but décisif à la 77e

Homme du match

Álex Baena et Mikel Oyarzabal (Remplaçants buteurs)

Luka Modrić (Leader sur le terrain à 41 ans et buteur)

Expertise football : Pourquoi l'Angleterre a-t-elle perdu et quel est le phénomène Modrić ?

Conclusions des analystes sportifs internationaux et experts du football européen :

  • « La puissance du banc espagnol » : Les changements de Luis de la Fuente à la 55e minute, faisant entrer Baena et Oyarzabal à la place de Nico Williams et Ferran Torres, ont radicalement modifié le schéma tactique ; ces deux joueurs ont marqué deux buts en 15 minutes, déstabilisant la défense anglaise ;

  • La pression mentale sur Kane et la rupture de rythme : Le penalty manqué à la 54e minute, alors que les Anglais menaient 2-1, a été un choc psychologique ; malgré l'activité de Bellingham et Saka sur les ailes, la charnière centrale Konsa-Guehi n'a pas pu contenir les contre-attaques rapides des Espagnols ;

  • L'éternelle maîtrise de Modrić, 41 ans : La capacité du capitaine croate à diriger le jeu et à marquer dans des matchs de haute intensité à cet âge est un phénomène rare dans le football mondial ; son but a redonné l'avantage psychologique nécessaire à son équipe sous la pression tchèque.

Selon vous, la défaite de l'Angleterre est-elle due au penalty manqué de Kane ou aux erreurs défensives ? Comment évaluez-vous la performance de Luka Modrić à 41 ans ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette analyse du football européen !

UEFA Nations LeagueAngleterre-EspagneLuka ModrićHarry KaneFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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