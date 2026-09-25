Le champion d'Angleterre en titre Le service de presse de « Manchester City» a suivi de près les performances internationales de ses stars lors de la trêve FIFA et a publié un compte-rendu spécial. Le géant anglais a mis en avant, aux côtés des matchs de la Norvège et du Portugal, la victoire sensationnelle de l'équipe nationale d'Ouzbékistan contre l'Iran (3-1). Le rapport souligne que le défenseur central Abdukodir Khusanov a disputé l'intégralité des 90 minutes, neutralisant avec autorité les offensives d'un adversaire redoutable comme l'Iran.

La victoire ouzbèke a été scellée par un doublé d'Eldor Shomurodov et un but tardif d'Husayn Norchaev, tandis que l'unique but adverse a été enregistré comme un but contre son camp de Jahongir Urozov». Par ailleurs, le buteur de City, Erling Haaland, a inscrit un doublé lors du match dramatique contre le Danemark (3-2), propulsant son équipe en tête du groupe, tandis que le capitaine des « Citizens », Rúben Dias, a verrouillé la défense lors de la victoire 1-0 du Portugal contre le Pays de Galles, célébrant ainsi sa 81e sélection avec succès.

« Khusanov contre l'Iran, doublé d'Haaland et défense de Dias » : 5 points clés du rapport de Manchester City

Les faits marquants du commentaire officiel publié par le club anglais :

L'Ouzbékistan sous le regard de City : Le site officiel du club mancunien a largement couvert la victoire 3-1 de l'Ouzbékistan sur l'Iran ;

90 minutes de maîtrise pour Khusanov : Abdukodir Khusanov a joué tout le match en défense centrale, se distinguant par ses interventions décisives ;

Doublé de Shomurodov et finition de Norchaev : Les deux buts de Shomurodov et celui de Norchaev ont assuré la victoire ouzbèke ;

Super performance d'Haaland : Erling a marqué deux buts contre le Danemark (3-2), inscrivant le but de la victoire à la 75e minute ;

81e sélection pour Dias : À 29 ans, Rúben Dias a limité le Pays de Galles à un seul tir cadré, contribuant au succès 1-0.

Les légionnaires de Manchester City : Résultats internationaux et statistiques comparées

Indicateurs des matchs mentionnés dans les informations officielles du club :

Joueur et équipe nationale Adversaire et score final Temps de jeu et position Performance individuelle Importance du match Abdukodir Khusanov (Ouzbékistan) Iran (3-1) 90 minutes (Défenseur central) Défense solide Victoire majeure contre un géant continental Erling Haaland (Norvège) Danemark (3-2) 90 minutes (Avant-centre) Doublé (18e, 75e minutes) Leader du groupe Rúben Dias (Portugal) Pays de Galles (1-0) 90 minutes (Capitaine, défenseur) Clean sheet, 81e sélection Défense du titre en Ligue des Nations

Expertise footballistique : Pourquoi cette reconnaissance est-elle un événement majeur pour le football ouzbek ?

Conclusions des analystes sportifs et recruteurs internationaux :

Le nom de l'Ouzbékistan dans les médias de City : Le fait qu'un des clubs les plus prestigieux au monde mentionne notre équipe nationale aux côtés de stars comme Haaland et Dias témoigne de la valeur croissante de notre football sur le marché mondial ;

La solidité de Khusanov : Réaliser une performance sans erreur pendant 90 minutes face à un adversaire physiquement imposant comme l'Iran confirme le haut potentiel international de Khusanov ;

Élan psychologique pour l'équipe : Cette victoire convaincante 3-1 contre l'Iran servira de moteur crucial pour les prochains matchs de qualification à la Coupe du Monde.

Selon vous, Abdukodir Khusanov pourra-t-il atteindre le niveau pour jouer dans le onze de départ d'un top club comme Manchester City dans un avenir proche ? Quelle note donnez-vous à la victoire 3-1 de notre équipe nationale contre l'Iran ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cet article exclusif sur la reconnaissance internationale du football ouzbek avec tous vos amis !