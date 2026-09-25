La victoire 3-1 de l'équipe nationale d'Ouzbékistan contre l'Iran au stade « Istiqlol » de Ferghana a provoqué un véritable effet de choc dans les médias du Golfe Persique et de Téhéran. L'une des publications de football les plus influentes d'Iran, «Team Melli Actu» a qualifié la performance de l'équipe nationale à Ferghana de « tragédie humiliante » et a vivement critiqué le travail de l'entraîneur Amir Ghalenoei. Les analystes de la publication ont noté avec amertume que la série sans victoire de l'Iran contre le football ouzbek a atteint 7 matchs, et que Ghalenoei, battu par l'Ouzbékistan pour la troisième fois consécutive, ne trouve aucune solution contre son adversaire : « L'Iran a montré une fois de plus un jeu honteux et faible ! Le style de travail d'Amir Ghalenoei ressemble à des tactiques artisanales et à un sabotage au sein de l'équipe nationale. L'équipe nationale d'Ouzbékistan et personnellement Fabio Cannavaro ont donné une véritable leçon tactique à notre entraîneur sur la façon de jouer au football ! ».

Les experts iraniens écrivent ouvertement que l'obstination de Ghalenoei à s'accrocher à une vieille garde vieillissante, son refus de donner une chance aux jeunes talents et son retard dans le renouvellement des générations ont conduit le géant continental au bord du précipice. Bien qu'Eldor Shomurodov ait ouvert le score dès la 10e minute après une erreur défensive et que le score ait été égalisé par un but contre son camp, Shomurodov a transformé avec sang-froid un penalty à la 58e minute après une faute sur Behruz Karimov, signant un doublé. Dans les arrêts de jeu, Husayn Norchaev a inscrit le 3e but, scellant la domination totale sur l'adversaire.

Alors, quelle crise se cache derrière l'incapacité de l'Iran à battre l'Ouzbékistan depuis 7 matchs, en quoi la supériorité tactique de Cannavaro sur Ghalenoei s'est-elle manifestée, et la démission de l'entraîneur à Téhéran est-elle désormais inévitable ?

« 7 matchs sans victoire, accusation de « sabotage » et leçon de Cannavaro » : 5 points clés de la réaction de la presse iranienne

Faits et conclusions les plus importants du reportage cinglant publié par «Team Melli Actu» :

« Défaite tragique et humiliation » : La presse iranienne a qualifié le score de 1-3 à Ferghana comme l'une des prestations les plus faibles et honteuses de l'histoire de l'équipe nationale ;

Série de 7 matchs sans victoire contre l'Ouzbékistan : L'équipe nationale d'Iran n'a pu battre l'Ouzbékistan dans aucun de ses 7 derniers matchs officiels et amicaux ;

Master-class tactique de Cannavaro : Le spécialiste italien Fabio Cannavaro a été ouvertement reconnu par les Iraniens comme ayant dominé Amir Ghalenoei sur tous les plans ;

Accusation de « sabotage » contre Ghalenoei : La dépendance de l'entraîneur envers une équipe vieillissante, l'absence de tactique et l'arrêt du renouvellement des générations ont été sévèrement condamnés ;

Doublé de Shomurodov et point final de Norchaev : Les leaders ouzbeks ont profité des erreurs grossières de l'adversaire et de la faute du gardien Beiranvand pour démontrer une supériorité absolue.

Confrontation Iran-Ouzbékistan : Comparaison de l'état des deux équipes et évaluation de la presse

Analyse de la situation réelle après le match de Ferghana :

Indicateurs et critères Équipe nationale d'Ouzbékistan (Vainqueur) Équipe nationale d'Iran («Team Melli») Score final et buts 3:1 (Shomurodov 10', 58' sp, Norchaev 90+3') 1 but (J. Orozov 49' csc) Niveau de l'entraîneur Fabio Cannavaro : Tactique et système de haut niveau Amir Ghalenoei : « Tactiques artisanales et impuissance » Dynamique des confrontations Invaincu contre l'Iran depuis 7 matchs Incapable de battre l'Ouzbékistan depuis 7 matchs État de l'effectif et générations Intégration des jeunes (Karimov, Norchaev, Orozov) Dépendance aveugle envers des vétérans vieillissants État mental et psychologique Une équipe audacieuse qui ne craint pas les géants continentaux Dépression psychologique, manque de confiance et crise Réaction de la presse nationale Célébration de la victoire et de l'ère Cannavaro Démission de l'entraîneur et sarcasme cinglant

Expertise footballistique et analyse : Pourquoi l'Iran ne parvient-il pas à battre l'Ouzbékistan depuis 7 matchs ?

Conclusions des analystes internationaux et commentateurs asiatiques :

« Le complexe iranien » en Ouzbékistans'est déplacé à Téhéran : Alors qu'auparavant l'Ouzbékistan craignait l'Iran et se contentait souvent d'un nul, ces dernières années, cet équilibre s'est totalement inversé ; pendant 7 matchs, l'Iran est resté impuissant face à la puissance physique, la vitesse et l'organisation du football ouzbek ; désormais, les Iraniens craignent d'affronter l'Ouzbékistan ;

Le pressing de Cannavaro et la panique dans la défense iranienne : L'erreur grossière des défenseurs iraniens dès la 10e minute et le but de Shomurodov sont le fruit du pressing haut mis en place par Cannavaro ; la nervosité du gardien Beiranvand, qui a frappé le visage de Behruz Karimov lors d'une percée, a montré que l'Iran était brisé mentalement ;

Le « piège conservateur » de Ghalenoei : Comme l'a souligné à juste titre «Team Melli Actu», le renouvellement générationnel est à l'arrêt en Iran ; des stars comme Taremi, Azmoun et Hajsafi ne peuvent plus maintenir une dynamique de 90 minutes comme avant ; l'Ouzbékistan, avec des jeunes comme Fayzullaev, Norchaev et Karimov, contrôle facilement le rythme du match ;

Différence de niveau d'entraînement : Le style démodé de Ghalenoei n'a pas pu résister à la tactique de Fabio Cannavaro, venu de l'élite mondiale et maîtrisant parfaitement le système moderne 4-3-3.

Ce score historique de 3-1 à Ferghana a non seulement confirmé la puissance de l'Ouzbékistan en Asie, mais a également conduit le football iranien au bord de réformes profondes et de la démission de son entraîneur.

Selon vous, quelle est la cause principale de l'incapacité de l'équipe nationale d'Iran à battre l'Ouzbékistan depuis 7 matchs : le renforcement de notre équipe sous la direction de Cannavaro ou la crise du football iranien ? Que pensez-vous personnellement de l'évaluation sévère de la presse iranienne qualifiant Ghalenoei de « saboteur » et d'« entraîneur artisanal » ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse exclusive du triomphe du football ouzbek avec tous les passionnés !