Une femme de 70 ans déclarée morte se réveille dans son cercueil

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Une femme de 70 ans déclarée morte se réveille dans son cercueil

En Chine, une femme de 70 ans, décédée d'un cancer et d'une thrombose cérébrale, a repris connaissance un jour après sa mort alors qu'elle reposait dans un cercueil réfrigéré. Cet événement inattendu a provoqué une grande stupeur parmi ses proches, comme l'a rapporté le journal « The Paper ».

Il est précisé qu'après que les membres de la famille ont officiellement enregistré le décès, ils l'ont placée dans un cercueil réfrigéré spécial. Cependant, le soir du 9 septembre, la belle-fille de la défunte a entendu un faible gémissement provenant de l'intérieur du cercueil.

La femme a été immédiatement sortie du cercueil. Deux jours plus tard, le 11 septembre, alors que toute la famille était réunie au domicile, la retraitée a repris partiellement conscience et a ouvert les yeux.

Cependant, son état général est resté critique. La femme était incapable de boire ou de manger seule. Vers le soir, son état s'est à nouveau détérioré et elle est décédée ce jour-là. Elle a été enterrée le 13 septembre.

Après que cet incident a été rendu public par l'un des membres de la famille, il a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux chinois. Certains internautes ont exprimé des doutes quant à la véracité des faits.

Cependant, la personne ayant rapporté l'événement a souligné que personne n'inventerait de tels détails liés au décès d'un proche. De plus, les informations fournies par les parents de la femme ont été confirmées par les habitants locaux et un responsable du village.

Le responsable du village a précisé que le cercueil n'était pas en mode congélation profonde, mais en mode réfrigération légère. Il a suggéré que c'est peut-être ce facteur qui a permis à la femme de rester en vie.

Les médecins ont expliqué cet incident par un cas de « mort apparente ». Dans une telle situation, le métabolisme de l'organisme humain ralentit considérablement. Par conséquent, la respiration et le pouls peuvent devenir presque imperceptibles.

Le patient tombe dans un état de coma profond facile à confondre avec la mort. C'est pourquoi les spécialistes soulignent la nécessité de toujours respecter des critères médicaux stricts et professionnels lors de la constatation officielle d'un décès.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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