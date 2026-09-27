Une nouvelle espèce de dinosaure aux griffes géantes découverte en Chine

·9·Monde
Une nouvelle espèce de dinosaure aux griffes géantes découverte en Chine

Une nouvelle espèce de dinosaure ayant vécu il y a environ 125 millions d'années a été découverte en Chine. Les scientifiques l'ont nommée Kayrasaurus changliensis. Il vivait au début du Crétacé dans l'actuelle province chinoise du Liaoning. C'est ce qu'a rapporté Phys.org .

Cette nouvelle espèce appartient au groupe des thérizinosaures. Il marchait sur deux pattes et, en raison de son apparence, notamment de ses grandes griffes, il a été comparé par les chercheurs à un « ours à plumes ». Ses griffes longues et incurvées sur les pattes antérieures constituent l'une de ses caractéristiques anatomiques uniques.

Le squelette presque complet ayant servi de base à l'étude appartenait à un dinosaure qui n'avait pas encore atteint l'âge adulte. Malgré cela, sa longueur dépassait 3,6 mètres. Les scientifiques ont estimé le poids de l'animal à environ 275 kilogrammes.

Un autre aspect inhabituel du Kayrasaurus est la disposition très fine et dense de ses dents. Plus de 32 alvéoles dentaires ont été identifiées de chaque côté de la mâchoire supérieure, et au moins 45 sur la mâchoire inférieure. Par conséquent, il pourrait avoir possédé plus de 77 dents au total.

Un dinosaure Kayrasaurus à plumes et aux longues griffes tient une branche de plante.

Les ancêtres des thérizinosaures étaient des théropodes carnivores. Cependant, au cours de l'évolution, les représentants de ce groupe ont développé des caractéristiques adaptées à une alimentation végétale. Le Kayrasaurus était également herbivore et se nourrissait probablement de plantes situées en hauteur.

Selon les scientifiques, la découverte de cette nouvelle espèce aide à mieux comprendre la diversité des tailles corporelles et des adaptations écologiques des thérizinosaures ayant vécu dans le biote de Jehol.

Kayrasaurus changliensisLiaoningThérizinosaurePhys.orgPaléontologie
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